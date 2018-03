Industria | produzione industriale in calo a gennaio

Coldiretti : la produzione agroalimentare traina la crescita dell’ Industria : E’ la produzione agroalimentare a traina re la crescita dell’industria con un balzo record del 7,5% a gennaio rispetto allo stesso mese dello scorso anno. E’ quanto afferma Coldiretti in riferimento ai dati dell’Istat sulla produzione industriale nel mese di gennaio in crescita del 4% su base annuale. L’alimentare – sottolinea la Coldiretti – è uno speciale indicatore dello stato dell’economia nazionale poiché si tratta della principale ...

Industria : Istat - a gennaio produzione -1 - 9% su mese - +4% su anno : Roma, 19 mar. (AdnKronos) – A gennaio la produzione Industria le frena su base congiunturale mentre aumenta su base annua. Rispetto a dicembre 2017, l’indice destagionalizzato diminuisce, rispetto a dicembre 2017, dell’1,9%. Nella media del trimestre novembre- gennaio l’indice aumenta dell’1,0% rispetto al trimestre immediatamente precedente. Corretto per gli effetti di calendario, a gennaio l’indice aumenta in ...

Italia - l'energia zavorra la produzione Industria le a gennaio : gennaio a due colori per l'industria Italia na. Nel mese in esame l' indice destagionalizzato della produzione industriale è sceso dell'1,9% rispetto a dicembre, quando l'output aveva segnato un balzo ...

Giappone Produzione Industria le si conferma debole a gennaio : Secondo la lettura finale del Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria Giappone se la Produzione industriale ha segnato a gennaio una flessione del 6,8% rispetto al mese precedente, mentre su base annua è aumentata del 2,5 per ...

