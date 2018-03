Industria | consumatori | domanda interna è ferma e frena anche export

meteoweb.eu

(Di lunedì 19 marzo 2018) Roma, 19 mar. (AdnKronos) – “A gennaio 2018 la produzionele diminuisce dell’1,9% rispetto al mese precedente, aumenta invece del 4% sull’anno. Un dato che dimostra tutta la fragilità di un andamento che stenta a stabilizzarsi, riflettendo così il clima generale che caratterizza l’intero sistema economico del Paese”. Ad afrlo in una nota è Federcommentando i dati dell’Istat.nel corso dello scorso anno, rileva l’associazione dei, “non sono state rare le battute di arresto segnate sul fronte della produzione, nonché le dichiarazioni dell’Istat circa la perdita di intensità della crescita economica. Non va meglio sul fronte del commercio: le vendite a gennaio segnano, secondo l’Istituto di Statistica, una diminuzione del -0,5% sul mese e -0,8% sull’anno. In termini annui la ...