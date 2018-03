Indian Wells | trionfa Del Potro | Federer ko in 3 set

Indian Wells - finale a Del Potro : Federer ko in tre set : L'argentino Juan Martin Del Potro ha vinto il torneo di Indian Wells, in California, battendo in finale Roger Federer in tre set, dopo 2 ore e 42' di gioco. Risultato 6-4, 7-6, 6-7. Per Federer è la ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : un grande Juan Martin Del Potro supera Roger Federer in finale. Grande show in California : Juan Martin Del Potro si regala un successo di Grande prestigio: battere Roger Federer (n.1 del mondo) nella finale di Indian Wells (Stati Uniti) ed aggiudicarsi il primo 1000 in carriera. L’argentino si è imposto con il punteggio di 6-4 6-7 7-6 in 2 ore e 45 minuti di partita al termine di un incontro eccezionale dalle palpitanti emozioni in cui il n.8 ATP ha messo in mostra tutto il suo talento e la propria determinazione al cospetto del ...

LIVE Federer-Del Potro - Finale Indian Wells in DIRETTA : 1-2 - memorabile vittoria dell’argentino al tie-break del terzo set! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roger Federer vs Juan Martin Del Potro, Finale del Master 1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano si assegna il prestigioso trofeo, il primo 1000 della stagione. Il Maestro parte favorito contro l’arcigno argentino: lo svizzero difende il titolo conquistato lo scorso anno, in stagione non ha ancora perso un match (ha vinto Australian Open e torneo di Rotterdam) e vuole imporsi ancora da ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : la prima volta di Naomi Osaka. Liquidata in finale Daria Kasatkina in due set : Ad Indian Wells è esplosa, in tutti i sensi, la stella di Naomi Osaka. La giapponese, 20 anni, si è aggiudicata il prestigioso Premier Mandatory californiano, uscendo vincitrice, in maniera più netta del previsto (6-3 6-1), dalla finale con l’altro astro nascente, la russa Daria Kasatkina. Era la seconda finale più “giovane” dall’inizio del secolo: 20 anni a testa (solo Serena Williams e Kim Clijsters hanno fatto meglio, ...

