In seguito a unmortale a Tempe, in Arizona,sospende idellenome in tutte le città dove sono in corso. L'diera in modalitànoma, con un guidatore in carne e ossa per sicurezza, quando una donna è stata investita mentre attraversava la strada. "Collaboriamo con le attività locali nelle indagini sull'", dice l'azienda. Poche settimane fa,il governatore dell' Arizona avevarizzato la circolazione sulle strade pubbliche dellecondotte da intelligenza artificiale.(Di lunedì 19 marzo 2018)