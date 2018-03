Incidente in moto per Ernesto Maria Ruffini | direttore dell' Agenzia delle entrate

Incidente superstrada : auto contro motocarro : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incidente superstrada: auto ...

Roma. Incidente in moto morto Marcio Da Silva Arantes : Un centauro portoghese di 31 anni è morto in un sinistro stradale in via Antonio Sant’Elia. L’impatto è avvenuto nei

Incidente mortale a Taranto - perde la vita un motociclista : Incidente mortale oggi a Taranto. Tragedia questa mattina in via Vizzarro, località San Vito. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, una Chevrolet Matiz e una moto di grosso cilindrata. Niente da fare per il...

Roma : Incidente con la moto - muore un 31enne : La Polizia di Roma Capitale non ha rilevato anomalie sul manto stradale Roma- Nuova tragedia nella Capitale. Non c’e’ stato nulla da fare per un... L'articolo Roma: Incidente con la moto, muore un 31enne proviene da Roma Daily News.

Palermo : Incidente in via Roma - turista francese investito da moto : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - incidente in via Roma, a Palermo, dove un turista francese è stato travolto da una moto mentre attraversava la strada. L'uomo, 51 anni, è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Civico dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sul posto anc

Il casco riduce il rischio di lesioni alla colonna cervicale in caso di Incidente in moto : Le leggi che richiedono l’uso del casco in motocicletta sono applicate in tutta l’Unione Europea. Negli Stati Uniti, invece, le leggi sull’uso del casco variano di stato in stato, con alcuni Paesi che ne richiedono l’uso e altri che lo limitano alle persone al di sotto di 18 anni. Secondo le stime della National Highway Traffic Safety Administration, il casco ha salvato le vite di 1.859 motociclisti nel 2016 e altre 802 vite avrebbero potuto ...

Incidente in moto per Fabio Pizzul - candidato Pd : auguri del partito : Incidente in moto per Fabio Pizzul, 52 anni, consigliere regionale Pd e candidato nella lista del partito Democratico per le elezioni regionali in Lombardia. Il figlio del noto giornalista sportivo ...

Finge Incidente moto - 16enne si ferma per aiutarlo : violentata. Quarantacinquenne arrestato : I carabinieri della tenenza di Sant'Antimo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 45enne di Secondigliano, indagato per violenza...

Incidente stradale/ Ostia - scontro auto moto : due feriti - grave 42enne (8 febbraio 2018) : Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 8 febbraio 2018. Ostia, scontro auto moto: due feriti, grave 42enne. A14, auto si ribalta: feriti soccorsi da automobilisti in transito(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 16:27:00 GMT)

Milano : Incidente auto-moto - motociclista in codice rosso : Milano, 7 feb. (AdnKronos) – incidente tra un’auto e una moto a Milano. Ã? successo verso le 13 in via Monte Bianco all’angolo con via Guglielmo Silva, zona Lotto. Il motociclista, un uomo di 35 anni, è stato trasportato in codice rosso in prognosi riservata all’ospedale di Niguarda mentre il conducente dell’auto, un giovane di 21 anni si trova in codice giallo all’ospedale San Carlo. L'articolo Milano: ...

Incidente sul lavoro a Sapri - si ferisce con la motozappa : è grave : Approfondimenti Nuovo Incidente al Porto, operaio ferito al piede: l'ira della Cisal 13 gennaio 2018 Incidente sul lavoro, nel tardo pomeriggio di oggi, a Sapri: A.C., un 26enne del posto, è finito ...

Roma : GRA - Incidente moto e traffico rallentato : Roma- Di seguito le comunicazioni di Astral Infomobilità. Sul Grande raccordo anulare al km 57 della carreggiata esterna, all’altezza della Roma-Fiumicino, c’è stato un incidente che... L'articolo Roma: GRA, incidente moto e traffico rallentato su Roma Daily News.

Badesi. Incidente in moto morto l’universitario Giovanni Maria Ugnutu : Grave lutto a Badesi per la morte del giovane universitario Giovanni Maria Ugnutu. Lo studente di 19 anni è morto sulla strada provinciale 74 che da Badesi mare conduce al centro. Lo studente era su una moto Aprilia Rs 125 stava…Continua a leggere →