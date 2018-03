“Incendi Boschivi e Gestione forestale sostenibile” | nel Parco dell’Aspromonte la seconda

meteoweb.eu

(Di lunedì 19 marzo 2018) Sarà ilad ospitare, il 22 e 23 Marzo prossimi, latappa di “avvicinamento” al Congresso Nazionale di Federparchi che si svolgerà a Roma nel mese di Ottobre. Il tema, su cui si confronteranno personalità istituzionali provenienti da tutta l’Italia, autorità accademiche e del mondo delle professioni, è estremante attuale:. Il Convegno è organizzato dal, in collaborazione con l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Reggio Calabria, e si terrà presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Agraria. Verranno presentate le buone pratiche messe in atto per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno degli incendie le misure per unasostenibile dei boschi sotto tutela. “E’ un ...