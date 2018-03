In Italia i negozi di giocattoli faranno la fine di Toys ' R' Us? Forse no

Trony fallisce e chiude 43 negozi in tutta Italia : a rischio 500 posti di lavoro : Guai per la famosa catena di elettronica di largo consumo che, in seguito alla dichiarazione di fallimento della società Dps, ha dovuto chiudere 49 dei negozi con ben 500 posti di lavoro a rischio. "Ora chiediamo un confronto con il Ministero allo Sviluppo economico".Continua a leggere

Il negozio Fontana di Cuneo a Chicago per rappresentare l'Italia : "Non abbiamo vinto... ma come si fa a competere con HARRODS??" : Resta, grande, la soddisfazione di essere il più bel negozio d'Italia e tra i migliori 20 al mondo, in concorso a Chicago in rappresentanza di altrettanti Paesi. ' Non ci aspettiamo di vincere' - ...

“Ecco come vivo”. La verità di Marilena - la donna svenuta al supermercato. Ha rattristato tutta l’Italia : ora la 75enne racconta quello che è successo all’interno del negozio e il motivo del malore che l’ha fatta finire su tutti i giornali : Tristissima vicenda a a Pontevigodarzere, alla periferia di Padova. Giovedì 1 marzo una donna anziana è collassata mentre si trovava al supermercato a fare la spesa. La donna, 75 anni, ha accusato un malore ed è stata subito soccorsa da un medico presente per caso nel negozio. Agli altri clienti che l’hanno aiutata, l’anziana ha spiegato di aver fame ma di non poter comprare nulla perché i soldi della pensione non le bastano. ...

Borsa Italiana - Glenalta sospesa dalle negoziazioni : TeleBorsa, - Le azioni ordinarie e i Warrant di Glenalta sono sospesi dalle negoziazioni. Lo rende noto Borsa Italiana nella sezione dedicata ai Comunicati urgenti.

Borsa Italiana - Energy Lab riammessa alle negoziazioni : Borsa Italiana comunica che le azioni ordinarie, le obbligazioni convertibili Obbligazioni convertibili , ELAB19 " Isin IT0005023004, , le Obbligazioni convertibili , ELAB21 " Isin IT0005204398, di ...

Catania - Italiane sfruttate in negozio cinese : pagate un euro e 60 all’ora : Questa volta a essere sfruttate sul lavoro sono state due italiane. Se molto spesso si parla di stranieri costretti a lavorare in condizioni precarie, a Catania, a finire vittime dei datori di lavoro sono state due giovani italiane che, per motivi economici, hanno accettato un lavoro sottopagato in un esercizio commerciale gestito da imprenditori cinesi.Come riporta Il Messaggero, senza aver firmato alcun contratto di lavoro, le due ragazze ...

ZTE Axon M in vendita in Italia nei negozi TIM a 900' : Modalità Estesa , /-\, : Streaming, email e gaming fruibili su un display Full HD da 6.75". La modalità Estesa consentirà agli utenti di guardare i propri programmi preferiti ed emozionarsi davanti ...

Tecnologia : 2 Italiani su 3 (67%) hanno “visitato” un negozio on line : Piu’ di 2 italiani su tre (67%) hanno “visitato” un negozio on line mentre piu’ della metà (53%) hanno acquistato un prodotto o un servizio in rete. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti sul rapporto Digital 2018 per verificare l’impatto dell’e-commerce in Italia dopo che la principale catena di grandi magazzini americana Walmart è crollata in Borsa vittima della concorrenza di Amazon, il principale operatore mondiale degli acquisti on ...