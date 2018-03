In arrivo sul Bel Paese | il ciclone di primavera | maltempo con neve anche a bassa quota

Previsioni Meteo - ecco le MAPPE che “smontano” il Burian : tutti i dettagli sull’ondata di freddo in arrivo dopo l’Equinozio : 1/15 ...

Buon 9° compleanno FUT! Tutto quello che devi sapere sul FUT Birthday! Ecco la squadra dell’anniversario e tutte le novità! In arrivo la SBC di Kakà! : Ea Sports celebra quest’anno il 9° compleanno di FUT! Il 19 marzo del 2009 Electronic Arts introduceva infatti per la prima volta nell’edizione Fifa 08 la modalità denominata Fifa Ultimate Team, che in pochi anni si sarebbe poi rivelata essere quella di maggior successo (nonché quella più profittevole) nella storia dei giochi sviluppati dalla software house […] L'articolo Buon 9° compleanno FUT! Tutto ...

'Una storia d'amore reale'. In arrivo un film sul principe Harry e Meghan Markle : La storia d'amore tra il principe Harry e Meghan Markle diventa un film per la tv che sarà trasmesso in prima serata da Lifetime domenica 13 maggio, a sei giorni dal giorno del loro matrimonio. Lo '...

WhatsApp - tanti ban in arrivo sulla piattaforma : ecco perché Video : #WhatsApp è sicuramente la piattaforma di messaggistica più utilizzata tra la popolazione mondiale. L'app inizialmente aveva un costo annuale, ma successivamente all'acquisto da parte di Mark Zuckerberg fondatore di Facebook, l'applicazione è diventata totalmente gratuita per tutti. Gli utenti nel corso degli anni sono cresciuti a dismisura e la piattaforma ha cercato di rimanere sempre al passo con i tempi per far sì che tutti i consumatori ...

WhatsApp - tanti ban in arrivo sulla piattaforma : ecco perché : WhatsApp è sicuramente la piattaforma di messaggistica più utilizzata tra la popolazione mondiale. L'app inizialmente aveva un costo annuale, ma successivamente all'acquisto da parte di Mark Zuckerberg fondatore di Facebook, l'applicazione è diventata totalmente gratuita per tutti. Gli utenti nel corso degli anni sono cresciuti a dismisura e la piattaforma ha cercato di rimanere sempre al passo con i tempi per far sì che tutti i consumatori ...

Primo poster per la nuova serie di Patrick Dempsey - La verità sul caso Harry Quebert in arrivo ad aprile : Quando manca circa un mese dal debutto negli Stati Uniti, arriva il Primo poster della nuova serie di Patrick Dempey, La verità sul caso Harry Quebert (titolo originale The Truth About The Harry Quebert Affair). L'ex dottor Stranamore di Grey's Anatomy è il protagonista della serie ispirata all'omonimo romanzo bestseller di Joël Dicker, la storia del misterioso ritrovamento della quindicenne Nola Kellergan, scomparsa trent'anni prima, nel ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Il matrimonio? “Non è il momento!” - dettagli anche sull’arrivo di un figlio : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nuove rivelazioni sul possibile matrimonio avvenuto in grande segreto in Argentina: “Non è il momento!”, dettagli anche sull’arrivo di un figlio.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 18:02:00 GMT)

Meteo - torna il maltempo sull'Italia : piogge e temporali in arrivo : Una nuova intensa perturbazione sta per raggiungere l'Italia centro-settentrionale. Dopo due giorni di relativa stabilità atmosferica e temperature in linea con le medie del periodo, ecco che da giovedì 15 marzo il tempo...

In arrivo aggiornamenti sulla normativa UE per la gestione dei NPL : Dopo lo scontro [VIDEO] tra il presidente del parlamento europeo Tajani e il capo della vigilanza BCE Danielle Nouy è attesa per il 13 marzo l'indicazione delle regole per la gestione dei #NPL da ...

“Incinta!”. Alessia Marcuzzi svela tutto sul ‘pancino’. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è nell’occhio del gossip da un po’ - per via di quelle forme sospette : “È in arrivo il terzo figlio”. Ormai alle strette la Pinella ha parlato : Colpi di scena a profusione per questa (s)fortunatissima edizione dell’Isola dei Famosi. Canna-gate, litigi, malori, presunte storie d’amore: nulla sta risollevando il reality più moscio della storia. Recentemente è stato fatto l’annuncio dell’arrivo di Valeria Marini in Honduras, ultimo asso nella manica di una produzione arrancante e sconfortante. Lo scorso anno sì, che i telespettatori si sono divertiti ...

Al Bano Carrisi/ Pronto per The Voice - in arrivo il docufilm sulla madre (Che tempo che fa) : Al Bano Carrisi si prepara a concludere l'ultimo anno della sua carriera musicale con grandi progetti: da The Voice a madre Mia, il docufilm sulla madre. (Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 07:40:00 GMT)

BAYONETTA 3 - NINTENDO DIRECT / Novità in arrivo? Attesa per Fortnite anche sulla Switch : BAYONETTA 3, NINTENDO DIRECT: Novità in arrivo? Intanto la Switch supera Microsoft. La casa giapponese punta a divenire la seconda sul mercato, dietro solo a Sony e Playstation(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:00:00 GMT)

Meteo USA : in arrivo una nuova tempesta sulla East Coast - intense nevicate e vento forte : Una nuova tempesta sta per abbattersi sulla East Coast degli Stati Uniti: arriva a meno di una settimana dall’ultima (il nor’Easter, che ha lasciato migliaia di persone senza corrente elettrica), e sono attesi numerosi centimetri di neve e forti venti, che rischiano di causare ulteriori danni in molte parti già investite dall’ultima ondata di maltempo. Sono ancora 100mila le persone senza elettricità in Massachusetts, ...

È in arrivo l’immagine di Android Go sull’emulatore Android Studio : Google annuncia di voler introdurre a breve in Android Studio Emulator l'immagine di Android Go. La novità risulterebbe molto utile agli sviluppatori che da quel momento in poi potranno lavorare su un ambiente adatto al nuovo sistema operativo di Google adatto a tutti quei smartphone economici con una dotazione hardware non al top. L'articolo È in arrivo l’immagine di Android Go sull’emulatore Android Studio è stato pubblicato per ...