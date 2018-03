Importanza del resveratrolo | un composto fenolico presente nelle uve e nei vini

World Sleep Day - per celebrare l'Importanza del sonno : Oggi, venerdì 16 marzo, si celebra la Giornata Mondiale del sonno (World Sleep Day), giornata in cui si vuole sottolineare l'importanza del dormire bene. Perché è proprio dalla qualità del sonno che dipende la qualità della vita. La World Association of Sleep Medicine organizza ogni anno (ormai da dieci) una giornata mondiale dedicata proprio al sonno, che ricorre l'ultimo venerdì prima dell'equinozio di primavera.Quasi la metà della popolazione ...

Sclerosi multipla : l’Importanza del movimento per i pazienti : “La Sclerosi multipla, che si manifesta in età giovanile, può essere combattuta anche con l’allenamento e l’esercizio, sia fisico che mentale: saranno tanto più efficaci quanto più vengono praticati precocemente, anche prima che i danni diventino manifesti”. A confermarlo è Letizia Leocani, neurologa all’Ospedale San Raffaele di Milano, in occasione della presentazione di Ms-Fit, un videogioco sviluppato da Roche ed ...

Festeggiate il Pi greco day. E riscoprite l'Importanza della matematica : Da alcuni anni questa festa è diventata anche un pretesto per evidenziare e per difendere il valore inestimabile della disciplina più bella del mondo, nelle forme più disparate: - l'anno scorso a ...

Riforma pensioni/ Proietti ricorda l'Importanza dell'isopensione (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Proietti ricorda l'importanza dell'isopensione. Tutte le novità e le new sui principali temi previdenziali di oggi, 14 marzo(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 16:26:00 GMT)

L’Importanza delle Gomme - d’inverno - d’estate - sulla neve o sterrato… Michelin CrossClimate : Si dà ancora poca importanza alle Gomme delle auto. Nelle strade si vedono troppe autovetture con coperture lise, inadeguate a garantire sicurezza sul bagnato, a volte sgonfie. Si pretende talvolta di fare viaggi in montagna – in inverno – con Crossover a trazione integrale ma che montano pneumatici estivi, o con gli stessi praticare il fuoristrada leggero. A volte si hanno situazioni surreali di vetture impantanate, potentissime, ...

Morte Andrea Ginzburg. Il presidente Bonaccini : "L'Emilia-Romagna perde una figura di grande Importanza per la cultura e la ricerca dell'... : Nel 2001 Ginzburg è stato tra i fondatori della Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia di Reggio Emilia dove ha insegnato istituzioni di economia e economia delle reti internazionali ...

Salute dei lavoratori - l'Importanza della prevenzione in un protocollo d'intesa Video : Nei giorni scorsi la ministra Beatrice Lorenzin ha firmato un protocollo d'intesa con la Società italiana di medicina del lavoro, rappresentata da Francesco Violante, per programmare il miglioramento ...

Il CEO Microsoft parla dell'Importanza di Xbox One e PC - uniti : Ad ogni modo, tutto questo deriva dal fatto di essere stato nel settore dei giochi per molti decenni e aver sviluppato quella capacità di mettere in pratica le cose in un mondo in cui ci è data la ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 – Meo Sacchetti : “Ho visto un’Italia consapevole dell’Importanza della partita. Contento del gruppo” : Meo Sacchetti è apparso evidentemente soddisfatto dopo la vittoria dell’Italia sulla Romania con cui ha staccato il pass per la seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. “Sicuramente ho visto una squadra che ci teneva e sapeva che questa partita ci dava l’accesso al secondo girone“, le parole ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo fatto molti canestri nel primo quarto e l’intensità in difesa è stata ...

L’Importanza dell’intelligenza emotiva nella coppia : Tutti ricordiamo la scena: il preside spiega alla signora Gump che suo figlio Forrest non può frequentare quella prestigiosa scuola, in quanto dotato di un Quoziente Intellettivo inferiore alla media. Certo, poi sarà di sicuro stato dotato di un’Intelligenza emotiva molto spiccata, dato il successivo incredibile percorso di vita! Quello era solo un film, ma la morale sembrava dirci: non importa quanto tu ci possa arrivare con ...

Juventus - l'Importanza del rientro di Matuidi : Il francese è tornato ad allenarsi ieri con il resto della squadra: il suo recupero è fondamentale in vista del rush finale di stagione

Riforma pensioni/ L'Upb segnala l'Importanza della Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. L'Upb segnala l'importanza della Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 febbraio(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 16:19:00 GMT)

Pianificare è la prima regola del successo - ecco l’Importanza del business plan : Il business plan è lo strumento che permette di Pianificare la strategia migliore per far crescere il proprio business. Scegliere di affidare questo compito a giovani preparati e aperti all’innovazione può diventare la soluzione vincente. Nessuna azienda può permettersi di navigare a vista nel mondo di oggi. La competizione è diventata ancora più spietata mentre le risorse sempre più scarse. Pianificare è l’unica soluzione per arrivare al ...