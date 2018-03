Imma e quell' ultimo saluto alla sua piccola

“Vergognati - devi finire in galera”. Il web contro una ragazza 23enne : quelle Immagini choc che hanno indignato gli utenti. Oltre 300mila chiedono a gran voce il suo arresto. Difficile - di fronte a questo orrore - non pensarla allo stesso modo : Un video apparso dal nulla su YouTube, apparentemente innocuo come tanti altri che milioni di utenti sparsi per il mondo caricano ogni giorni in rete per raccontare le proprie disavventure giornaliere e, magari, acchiappare un buon numero di like e condivisioni. E che però ha scatenato contro l’autrice del filmato un vero e proprio polverone, con messaggi di insulti e minacce piovuti ovunque e una petizione nata online per chiedere ...

“Aiuto - continua a crescere”. Il piccolo viene al mondo e in sala parto è choc puro. Nessuno ha mai visto una cosa come quella e i genitori sono impietriti. Eppure dalle ecografie di routine tutto era risultato normale (Immagini molto forti) : “Non abbiamo mai visto nulla del genere. Nessun bambino è mai stato così così, ora per consolarci, cerchiamo di vederlo come una benedizione. Il nostro bambino speciale”. Si consola con queste parole Angel Puerto, 20 anni, mamma di Nhel Jhon Prado, il piccolo di 7 settimane che, quando è venuto alla luce, ha lasciato tutti sconvolti. Il motivo? quella protuberanza che aveva sulla testa quando è nato e che lo fa assomigliare a un unicorno. sono i ...

“Aiuto - continua a crescere”. Il piccolo viene al mondo e in sala parto è choc puro. Nessuno ha mai visto una cosa come quella e i genitori sono impietriti. Eppure dalle ecografie di routine tutto era risultato normale (Immagini molto forti) : “Non abbiamo mai visto nulla del genere. Nessun bambino è mai stato così così, ora per consolarci, cerchiamo di vederlo come una benedizione. Il nostro bambino speciale”. Si consola con queste parole Angel Puerto, 20 anni, mamma di Nhel Jhon Prado, il piccolo di 7 settimane che, quando è venuto alla luce, ha lasciato tutti sconvolti. Il motivo? quella protuberanza che aveva sulla testa quando è nato e che lo fa assomigliare a un unicorno. sono i ...

“Hey amico - sei in diretta Facebook”. Ma quello che capita dopo è assurdo. Un live come un altro - in mezzo alla strada a raccontare del più e del meno. Poi quello strano incontro e il finale più tragico che ci sia. Le Immagini di quei terribili momenti : Stava trasmettendo un video su Facebook live, quando un uomo gli si è avvicinato e gli ha sparato quattro colpi uccidendolo. Prentis Robinson, 55 anni, era appena uscito dalla stazione della polizia di Wingate, nel North Carolina, dove si era recato per denunciare un cellulare rubato e si stava filmando con un bastone per selfie. A un certo punto un uomo gli si è avvicinato e gli ha puntato una pistola pronunciando alcune parole. ...

“Sei un eroe”. Metro Milano - il bimbo di 2 anni cade sulle rotaie. Lui lo salva così. Pieno di coraggio - si toglie lo zaino (era appena uscito da scuola) e si butta per non far morire il piccolo. Quello che succede subito dopo è bellezza pura. Le Immagini però sono agghiaccianti - vi avvertiamo (VIDEO) : La banalità del bene ha un nome, si chiama Lorenzo Pianazza e ha 18 anni. Eh sì, perché se eroe significa fregarsene delle conseguenze e rischiare la propria vita per salvarne delle altre, il termine, quindi, è corretto se parliamo di Lorenzo. Eroe, il ragazzo, lo è per davvero, seppur per un giorno: ieri non ci ha pensato due volte prima di mollare lo zaino sulla banchina della Metro, alla fermata Repubblica, e precipitarsi sui binari ...