Iliad | portabilità al via dal 2 aprile e arrivano le prime accuse ai concorrenti

5 milioni di SIM per Iliad Italia all’uscita : tutti i prefissi telefonici oltre la portabilità : L'uscita di Iliad Italia si arricchisce di un dettaglio non trascurabile oggi 23 febbraio, ossia l'assegnazione dei prefissi telefonici all'operatore. Grazie ad un'anteprima del sito specializzato Universofree, ecco che possiamo già conoscere quali saranno le numerazioni assegnate al nuovo quarto vettore Italia no, in 5 blocchi da 1 milione ognuno. Ecco cosa è stato riservato al nuovo brand. Chiaro come tutti gli utenti Italia ni potranno ...

Portabilità a Iliad Italia da Vodafone - TIM - Wind e Tre : offerta di lavoro cruciale per quarto operatore : L'uscita di Iliad Italia è sempre più vicina e la strategia da mettere in campo per accaparrarsi clienti con la Portabilità dai rivali Vodafone, TIM , Wind e Tre pure. In queste ore, in effetti, sul sito del nuovo quarto operatore mobile è comparsa una nuova offerta di lavoro che ci indica proprio quanta attenzione il vettore stia spendendo in questa direzione. Ci riferiamo alla figura del MNP Engineer che avrà un ruolo cruciale in tal ...