Iliad | più vicino il debutto in Italia | dal 2 aprile la portabilità del numero sarà

Archeologia - ipotesi mette in discussione l’ Iliad e : il Cavallo di Troia è stata “una delle più clamorose falsità della storia” : Nuova ipotesi mette in discussione il Cavallo di Troia : secondo l’archeologo navale Francesco Tiboni, ricercatore dell’Università di Marsiglia, non era un Cavallo , ma una nave, una tipica imbarcazione ideata dai Fenici, dotata di una caratteristica polena, a forma di una testa equina. L’equivoco millenario sarebbe nato da un errore nella traduzione dei testi dell’Iliade – che narra di una macchina da guerra usata ...

Quanto manca all’uscita di Iliad in Italia : le ipotesi più accreditate al 14 febbraio : Uno degli argomenti più caldi in questo periodo in ambito Mobile si concentra senza ombra di dubbio sull'uscita di Iliad qui in Italia. Il nuovo operatore nato come conseguenza della tanto discussa fusione Wind e 3 Italia è pronto a fare il suo esordio sul mercato, complice il fatto che nella giornata di ieri sono emerse le prime indiscrezioni a in merito alle offerte con cui questo nuovo attore si appresterebbe a fare la sua prima apparizione ...