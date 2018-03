Iliad L' operatore francese sbarca in Italia | dal 2 aprile possibile la portabilità del

Iliad Partirà In Italia Dal 26 Marzo? In Arrivo Il Nuovo Operatore Telefonico : Tutto pronto per il lancio di Iliad in Italia: a quanto pare il debutto del Nuovo Operatore Telefonico in Italia potrebbe avvenire entro la fine di Marzo. Ecco i dettagli Iliad In Italia Quando? E’ ormai tutto pronto per il lancio in Italia del Nuovo Operatore Iliad, che si prepara a rivoluzionare completamente il mercato della telefonia […]

Il Nuovo Operatore Iliad Operativo Entro Un Mese? : Il panorama degli operatori telefonici italiani si prepara a cambiare: Entro un mese potrebbe essere Operativo Iliad anche in Italia Iliad si prepara a lanciare le prime offerte in Italia Grandi novità per tutti gli utenti che aspettavano con ansia l’arrivo in Italia dell’Operatore telefonico francese Iliad. A quanto pare, infatti, i lavori per attivare il […]

Portabilità a Iliad Italia da Vodafone - TIM - Wind e Tre : offerta di lavoro cruciale per quarto operatore : L'uscita di Iliad Italia è sempre più vicina e la strategia da mettere in campo per accaparrarsi clienti con la Portabilità dai rivali Vodafone, TIM , Wind e Tre pure. In queste ore, in effetti, sul sito del nuovo quarto operatore mobile è comparsa una nuova offerta di lavoro che ci indica proprio quanta attenzione il vettore stia spendendo in questa direzione. Ci riferiamo alla figura del MNP Engineer che avrà un ruolo cruciale in tal ...

Vodafone si prepara a lanciare il proprio operatore virtuale - ma aspetta l’arrivo di Iliad : Sarebbero già partite le prime affiliazioni di rivenditori multimarca con VEI Srl, la società controllata da Vodafone che gestirà il nuovo operatore virtuale, che utilizzerà la rete 4G di Vodafone. Il debutto sul mercato italiano è però subordinato all'avvio delle operazioni di Iliad, con il quale il nuovo operatore sarà in concorrenza diretta. L'articolo Vodafone si prepara a lanciare il proprio operatore virtuale, ma aspetta l’arrivo di ...