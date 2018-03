Ilaria D’Alessio | la figlia di Gigi chiede scusa ad Anna Tatangelo

Duro attacco di Ilaria D’Alessio ad Anna Tatangelo dopo la separazione : “Sei arrivata dopo” : Arriva il Duro attacco di Ilaria D'Alessio ad Anna Tatangelo. La figlia del cantautore napoletano non ha digerito le dichiarazioni della ex compagna del padre ed è partita all'attacco sui suoi canali social, che ha popolato con la sua verità dopo l'intervista resa dall'artista di Sora a Vanity Fair. Secondo quanto riporta Ilaria, sempre dal suo punto di vista, Anna Tatangelo non li avrebbe mai accettato e mentirebbe quando afferma di avere ...