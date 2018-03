Il Viaggio in Italia di @astro_paolo Nespoli | al via il post fly tour

Nazionale - l'Italia riparte per un lungo Viaggio - traguardo : Europei 2020 : riparte la Nazionale. Per un lungo viaggio. traguardo: gli Europei 2020. A parte la nuova Nations League, tutta da scoprire, non ci sono purtroppo tappe intermedie. Sarà doloroso, in questa lunga ...

Dopo lo Spazio ecco il 'Viaggio in Italia' : parte il tour di Paolo Nespoli : Mercoledì 21 marzo MILANO A Milano Paolo Nespoli dalle 17.30 sarà al museo della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" per diversi incontri con il pubblico organizzati da Asi, Esa e National ...

Dopo lo Spazio - il 'Viaggio in Italia' : parte il tour di Paolo Nespoli : Venerdì 23 marzo BOLOGNA A Bologna l'astronauta incontrerà il pubblico al FICO , Fabbrica Italiana Contadina, il più grande parco agroalimentare del mondo. Il cibo tipico del proprio Paese è un ...

Viaggio in Italia per l’astronauta Paolo Nespoli : racconterà la sua ultima missione nello spazio : Paolo Nespoli astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) che ha volato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per la missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) sta iniziando un tour che lo porterà in alcune grandi città per raccontare la sua ultima missione nello spazio. Lunedì 19 marzo Il giro prenderà il via da Torino la città dello spazio, dove l’astronauta visiterà gli stabilimenti Altec e Thales Alenia Space, i ...

ANTHONY GENOVESE/ Chi è? Un Viaggio intorno al mondo partendo della Calabria (Masterchef Italia 7) : Lo chef ANTHONY GENOVESE nelle cucine di Masterchef Italia per l’attesa finale. Stile di cucina unico e affascinante con piatti divisi tra innovazione e tradizione.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:53:00 GMT)

In Viaggio per preservare la natura. Wwf Italia lancia la sezione Travel : Se viaggiare intorno al mondo sotto il bollino del Wwf può risultare troppo impegnativo in programmazione ci sono anche diversi tour della natura in Italia. Si va da esperienze di biologia marina in ...

Fumo - alcol - cocaina. Viaggio nelle scuole d'Italia per parlare di dipendenza : Non è puro proibizionismo, ma una politica di controllo e di tutela dei più deboli, una scelta di civiltà e di rispetto per la persona e per la sua salute'. alcol prima causa di morte tra i giovani . ...

Fumo - alcol - cocaina. Viaggio nelle scuole d'Italia per parlare di dipendenza : Fumo, alcol, marijuana. Ma anche cocaina ed eroina: in quantità minori, ma pur sempre preoccupanti. Sono questi i tasselli che compongono il mosaico delle dipendenze da sostanze d'abuso: legali (alcol e Fumo) e non. Il problema, secondo le ultime stime del Centro Nazionale delle Ricerche (Cnr), riguarda quasi un ragazzo su tre, di età compresa tra 15 e 19 anni: tanti sono quelli che hanno fatto uso almeno una volta nella vita di ...

Tante belle cose : un Viaggio tra i giovani artigiani italiani : ... che quest'anno promuove una raccolta fondi perché il Museo di Doccia , 8mila opere in porcellana, ceramica, maiolica, terracotta, piombo, venga presto riaperto, 'e per ricordare al mondo da dove ha ...

Viaggio nell’Italia del voto : Da Gorizia a Reggio Calabria, dal lavoro all’astensionismo: reportage, articoli e commenti per raccontare il paese e i temi più dibattuti in campagna elettorale.

Viaggi & Turismo : gli italiani fotoreporter di Viaggio - smartphone al posto della macchina fotografica : In Italia sono gli over 55 a preferire lo smartphone per i loro album di Viaggio e non i giovanissimi. A confermarlo è una ricerca condotta da eDreams, l’agenzia di Viaggi leader in Europa, coinvolgendo 10.000 persone da Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Portogallo e Svezia. Per l’indagine siamo i primi (66%) tra i Paesi analizzati a preferire il cellulare alla macchina fotografica per immortalare i momenti più significativi dei nostri ...

Gondo - Viaggio nella miniera dei bitcoin e delle criptovalute a due passi dall’Italia : Siamo a Gondo, 78 abitanti o forse meno, a 1.359 metri sulle Alpi svizzere, appena dopo il confine italiano. Un tempo qui c'erano le miniere d'oro e per duecento anni centinaia di minatori hanno scavato nelle viscere della montagna...

