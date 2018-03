Il successo è il nostro destino Lo zar Putin rieletto col 76 | 7% Noi

“Mi è successo in Italia - una tragedia”. Ora la ragazza lotta tra la vita e la morte. Era venuta nel nostro paese per una vacanza spensierata con gli amici - ma da quel giorno tutto è cambiato. La sua storia commuove il web : È vero che noi non c’entriamo niente, però è brutto sapere che la protagonista di questa tragica vicenda era venuta in Italia per trascorrere una vacanza spensierata, e poi, dopo essere stata punta da un insetto, la sua vita si è trasformata in un incubo. Samantha Calby, 29 anni di Upton, nel Merseyside, Regno Unito, aveva 15 anni quando è tornata dal Belpaese ed è stata costretta a trascorrere la maggior parte delle sue giornate su ...