Il sistema sanitario nazionale sa accogliere l’innovazione?

Ossigeno Ozono Terapia : la pratica rivoluzionaria per ottimizzare l’economia del sistema sanitario Nazionale e del singolo cittadino : Il 10 e 11 marzo si è tenuto il II Congresso Mondiale AIRO (Accademia InterNazionale di Ricerca in Ossigeno Ozono Terapia) – Multipractice System, un’occasione di incontro e confronto tra i grandi esperti del settore provenienti da tutta Italia e da Paesi esteri come Spagna, Svizzera, Russia, Cuba, Messico, Argentina e Brasile per definire lo stato dell’arte dell’Ossigeno Ozono Terapia (OOT), una pratica rivoluzionaria per la cura di ...

2018 - l’anno di svolta del sistema sanitario grazie alla tecnologia : Siamo di fronte ad una svolta: una vera e propria rivoluzione all’interno del campo medico, che passa prima di tutto dal progresso tecnologico, non solo in campo scientifico, ma anche nel settore digitale e informatico. Gli ultimi anni hanno creato una base fondamentale per lo studio e la ricerca legati a tali risorse, ma la strada è ancora quanto mai lunga, e la comunità scientifica necessita di molto tempo per poterne sfruttare a pieno il ...

Gaza - Oms : sistema sanitario collasso per 1 - 3 mln di pazienti :

Esperti - per Italia gap di 12 anni nella digitalizzazione del sistema sanitario : Roma, 30 gen. , AdnKronos Salute, - L'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella sanità è un prerequisito di funzionamento del sistema salute. Per questo è necessario "...

Esperti - per Italia gap di 12 anni nella digitalizzazione del sistema sanitario : L'appuntamento ha riunito a Roma numerosi esponenti del mondo sanitario Italiano e delle istituzioni per fare il punto sullo sviluppo e la diffusione della digital health e della telemedicina , che "...

sistema sanitario nazionale - quello italiano è davvero tra i migliori del mondo? : di Flaminio de Castelmur per @SpazioEconomia Il Sistema sanitario che ci piaceva definire “tra i migliori del mondo”, vive una realtà attuale ben diversa che necessita di un riallineamento degli obiettivi politici, economici e sociali originali, allontanatisi negli ultimi anni per problemi principalmente di finanza pubblica. Il Sistema sanitario nazionale (Ssn) italiano, istituito nel 1978 per fornire copertura sanitaria completa e standard a ...

Lombardia - Fermi : medici di base al centro del sistema sanitario : Milano, 12 gen. (askanews) 'Il medico di base è la figura centrale del sistema sanitario'. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con delega all'Attuazione del ...