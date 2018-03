Il segreto dei diciotto scheletri giganti del Winsconsin

Isola dei Famosi - Stefano De Martino sta male. Il ballerino ex marito di Belen sta attraversando una grossa crisi e sembra che non riesca a resistere ancora molto. È stato lui stesso a confessarlo a una persona fidata che - però - non ha mantenuto il segreto : Stefano De Martino sta male. Attenzione, non vogliamo mettervi in ansia, sappiamo che tenete a lui e quindi spiegheremo subito cosa lo fa stare male. Sono mesi che Stefano De Martino è in Honduras: non gli era mai capitato di stare lontano dalla sua famiglia per tutto questo tempo. E soffre. Sente la nostalgia del piccolo Santiago, sente la nostalgia di casa e in certi momenti avrebbe voglia di tornare. però non può: deve portare a termine la ...

Svelato il segreto dei magazzini Amazon : Amazon è simbolo globale di efficienza e velocità in tutto il mondo, ma pochi sanno che alla base dell'azienda che ha reso l'imprenditore Jeff Bezos l'uomo più ricco del pianeta, c'è una precisa idea ...

Svelato il segreto dei magazzini Amazon? : È in grado di garantire consegne in due giorni per cento milioni di prodotti, e l’anno scorso ha spedito ai soli clienti iscritti a Prime ben cinque miliardi di oggetti. Amazon è simbolo globale di efficienza e velocità in tutto il mondo, ma pochi sanno che alla base dell’azienda che ha reso l’imprenditore Jeff Bezos l’uomo più ricco del pianeta, c’è una precisa idea di caos. Un ...

Striscia la notizia vs Isola dei Famosi/ Chi sono quelli del quartetto segreto del "canna-gate"? I nomi : Striscia la notizia contro Isola dei Famosi: durante la puntata di stasera, verrano svelati i nomi dei 4 concorrenti che avrebbero fumato con Francesco Monte.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 21:57:00 GMT)

Il segreto dei capelli di Kate Middleton? L’hair stylist sempre con sé (e non solo) : Con i mille impegni ufficiali, il protocollo che richiede continue comparse in pubblico, anche Kate Middleton nei tour reali di sicuro si troverà ad affrontare bad hair days. Ma questo non vuol dire che la duchessa di Cambridge si mostri imperfetta. LEGGI ANCHEKate Middleton e il finto caschetto Durante la sua recente visita in Svezia e Norvegia, la principessa ha sfidato il freddo ma con la testa sempre al top. Come avrà fatto ad avere capelli ...

Dove costruire il Deposito Nazionale delle scorie nucleari : la lista dei siti è diventata il terzo segreto di Fátima? : Quando si parla di grandi investimenti infrastrutturali nazionali per riavviare l'economia mai una volta che sia stato nominato il Deposito Nazionale per i rifiuti radioattivi. Come non considerare ...

Isola dei famosi - 'tra Monte e la Henger c'era un patto segreto' : Craig Warwick , ex concorrente dell' Isola dei famosi , rivela un retroscena bomba. Il sensitivo, a Fanpage.it , attacca: "Eva è impazzita perché Monte ha rotto il patto". Warwick ripete una cosa già ...

“Il video rivelazione sul caso Monte”. Le immagini inedite in diretta all’Isola dei Famosi : Alessia Marcuzzi per la prima volta messa di fronte al filmato fin qui rimasto segreto. Un altro colpo di scena su Francesco che svela la verità sull’accaduto : Un caso che continua a rimbalzare di continuo (forse troppo) sui social, il cosiddetto canna-gate che ha portato all’autoesclusione di Francesco Monte dall’Isola dei Famosi 2018 dopo le accuse di Eva Henger sul consumo di droga. E sul quale erano già arrivate forti indiscrezioni, con il sito Anticipazioni.tv a lanciare nelle scorse ore l’ipotesi di un comunicato affidato in diretta ad Alessia Marcuzzi per fare chiarezza, ...

Isola dei Famosi - in arrivo lo scandalo segreto : "Passione nella notte fra due naufraghi impegnati sentimentalmente" : MILANO ? L?Isola dei Famosi quest?anno, come ha più volte sottolineato Leggo.it, non ha lesinato in polemiche e retroscena, primo fra tutti l?ormai celebre canna gate...

Isola dei Famosi - in arrivo lo scandalo segreto : 'Passione nella notte fra due naufraghi impegnati sentimentalmente' : MILANO - L' Isola dei Famosi quest'anno, come ha più volte sottolineato Leggo.it , non ha lesinato in polemiche e retroscena, primo fra tutti l'ormai celebre canna gate che ha travolto Francesco Monte ...

Anticipazione Il segreto - Camila accusa dei malori : la Valdesalce è incinta : Il Segreto anticipazioni: Camila scopre di essere incinta dopo aver accusato dei malori Nelle prossime puntate de Il Segreto, Camila avverte dei particolari malori. La moglie di Hernando non si sente più in forze e inizia a comprendere di essere abbastanza debole. Inizialmente la Valdesalce è convinta del fatto che questi malesseri siano dovuti al […] L'articolo Anticipazione Il Segreto, Camila accusa dei malori: la Valdesalce è incinta ...

“Gnigni? Ma cosa dice?”. Sanremo - quella strana frase di Favino : il significato. Una parola senza senso (all’apparenza) - ma dietro quello strano “comportamento” si nasconde uno strano segreto. Cosa c’è ‘dietro’ a uno dei presentatori del Festival? : Non è di certo la prima volta che i The Jackal prendono di mira Sanremo. E, come era già successo in passato, mettono la loro firma sul Festival di Sanremo. Dimenticatevi “termostato”, questo è l’anno di “gnigni”, una parola nonsense che gli sciacalli di Napoli hanno suggerito a Pierfrancesco Favino. Il conduttore, durante la prima serata all’Ariston, ha inserito “gnigni” in un discorso, ...

ROBY FACCHINETTI E RICCARDO FOGLI/ Video - "Il segreto del tempo" : canzone per i fan dei Pooh (Sanremo 2018) : Con "Il segreto del tempo", ROBY FACCHINETTI e RICCARDO FOGLI debuttano al Festival di Sanremo 2018, brano tutto da scoprire e che farà la felicità dei fan dei Pooh: Video e interviste(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 08:40:00 GMT)

SFOOTING/ Olimpiadi invernali : l'inno (segreto) dei nordcoreani sarà "Bella C.I.O.!" : Ai Giochi di Pyeongchang le due Coree sfileranno sotto un'unica bandiera. Ma i "nordisti" vogliono scappare al Sud. Chi ve lo fa fare?, chiedono i COMICASTRI. "Kim, ce lo fa fare!".(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 06:11:00 GMT)SFOOTING/ Appello per Fabio, il primo robot al mondo licenziato (e perché? Robot!), dei ComicastriCool Runnings - Quattro sotto zero/ Il film con una lezione sulle Olimpiadi e la vita, di L. Brambilla