Il robot umanoide di Toyota che non sbaglia un canestro

(Di lunedì 19 marzo 2018) Nel basket come in altri sport, non si esita a definire come una macchina da punti un giocatore in grado di stracciare da solo gli avversari con le sue prestazioni. Il cestista messo a confronto in questi giorni dacon i malcapitati professionisti dell’Alvark Tokyo (squadra di basket giapponese sponsorizzata dalla stessa) è però effettivamente una macchina, un: si chiama Cue ed è stato progettato dagli ingegneri del gruppo con un unico scopo: segnare, sempre. Come si può vedere nel video qui sopra, Cue ha battuto gli umani in una gara di tiri liberi (10 a 8). Certo, per il team che ha dato vita al gadget sarebbe stato più semplice progettare un semplice braccio meccanico, nel quale le parti in movimento sono relativamente poche e la traiettoria di lancio vincente si può calcolare con relativa facilità; del resto è così che era stato disegnato Comau Racer, il ...