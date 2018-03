Il ritorno del Var | nel 2018 mai così tanti interventi in una sola giornata

TELEGATTI 2018/ La domanda che turba il ritorno del premio tv : Dopo dieci anni di assenza a ottobre rivedremo il Gran premio Internazionale dello Spettacolo, ovvero i TELEGATTI giunti all'edizione numero 25. GIANNI FORESTI(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 06:11:00 GMT)BENVENUTI A CASA MIA/ Il film che smaschera le ipocrisie su accoglienza e integrazione, di I. ProvenziSFOOTING/ Alle ultime elezioni si è combattuta una (sotterranea) battaglia elettorale "bestiale", dei Comicastri

“Altro che ritorno dei Brangelina”. Il nuovo amore della Jolie che deluderà chi sognava un ritorno di fiamma col suo Brad Pitt. Ecco per chi batte - ora - il cuore dell’attrice : Chi sognava un ritorno di fiamma a sorpresa dei Brangelina dovrà, purtroppo, iniziare a mettersi l’anima in pace. Almeno per ora, senza precludere qualche scherzo del destino che però, a quanto pare, al momento è decisamente improbabile. Mentre tanti fan si auguravano infatti una riconciliazione tra il bel Brad e la sua Angelina, Ecco arrivare la notizia che proprio lei, la Jolie, non sarebbe rimasta single troppo a lungo. La star ...

Anticipazioni Il Segreto dal 19 al 23 Marzo 2018 : il ritorno di Candela : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: Candela torna a Puente Viejo Grandi sorprese nel corso delle prossime puntate de Il Segreto. A grande sorpresa, Candela torna a Puente Viejo. La dolce moglie di Severo fa il suo arrivo in paese, lasciando tutti senza parole. Grazie alla bontà di Gracia, la donna torna in possesso della sua […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 19 al 23 Marzo 2018: il ritorno di Candela proviene da Gossip e ...

Salisburgo-Lazio - ritorno quarti di finale Europa League : programma - orari e tv. La data della partita : ritorno quarti di finale Europa League 2018 Giovedì 12 aprile ore 21 Salisburgo-Lazio Diretta TV su Sky Sport 1 e TV 8, diretta streaming su SkyGo, diretta scritta su OA Sport Foto: Carozza

VIDEO/ Arsenal Milan (3-1) : highlights e gol della partita - rabbia Mirabelli (Europa League - ritorno ottavi) : VIDEO Arsenal Milan (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita valida quale ritorno degli ottavi dell'Europa League. I Gunners passano ai quarti di finale. (Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 14:09:00 GMT)

Salisburgo-Lazio - ritorno quarti di finale Europa League : programma - orari e tv. La data della partita : ritorno in trasferta per la Lazio a caccia di una storica semifinale di Europa League: nei quarti i biancocelesti se la vedranno il 12 aprile con il Salisburgo. Fondamentale partire bene nel primo incontro per non fallire questo appuntamento. ritorno quarti di finale Europa League 2018 Giovedì 12 aprile ore 21 Salisburgo-Lazio Diretta TV su Sky Sport 1 e TV 8, diretta streaming su SkyGo, diretta scritta su OA Sport Foto: Carozza

Roma-Barcellona - ritorno quarti di finale Champions League : programma - orari e tv. La data della partita : ritorno quarti di finale Champions League Martedì 10 aprile o mercoledì 11 aprile Roma Barcellona Diretta TV su Premium Calcio e Canale 5 , da definirsi, , diretta streaming su Premium Play, diretta ...

Real Madrid-Juventus - ritorno quarti di finale Champions League : programma - orari e tv. La data della partita : ritorno quarti di finale Champions League Martedì 10 aprile o mercoledì 11 aprile Real Madrid Juventus Diretta TV su Premium Calcio e Canale 5 , da definirsi, , diretta streaming su Premium Play, ...

Roma-Barcellona - ritorno quarti di finale Champions League : programma - orari e tv. La data della partita : Un quarto di finale da brividi per la Champions Legue: l’urna di Nyon ha detto Barcellona per la Roma di Eusebio Di Francesco. L’avversario forse più duro per i giallorossi che affronteranno il ritorno allo Stadio Olimpico. Andiamo a scoprire il programma e gli orari della partita, oltre al palinsesto TV. ritorno quarti di finale Champions League Martedì 10 aprile o mercoledì 11 aprile Roma – Barcellona Diretta TV su Premium ...

Real Madrid-Juventus - ritorno quarti di finale Champions League : programma - orari e tv. La data della partita : Sarà ancora una volta il Real Madrid l’avversario della Juventus nel cammino verso il trionfo della Champions League: nei quarti di finale i bianconeri se la vedranno con i campioni d’Europa in carica. Il ritorno si disputerà al Santiago Bernabeu, in terra spagnola. Andiamo a scoprire il programma e gli orari della partita, oltre al palinsesto TV. ritorno quarti di finale Champions League Martedì 10 aprile o mercoledì 11 aprile Real ...

PAGELLE / Arsenal Milan (3-1) : i voti della partita (Europa League - ritorno ottavi) : PAGELLE Arsenal Milan (3-1): i rossoneri lottano ma sono sconfitti anche a Londra, e dunque eliminati dall’Europa League. Doppietta di Welbeck, male Donnarumma sul secondo gol(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 22:48:00 GMT)

Pagelle/ Arsenal Milan : i voti della partita (Europa League - ritorno ottavi - primo tempo) : Pagelle Arsenal Milan: i voti della partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Ecco i migliori e i peggiori elementi della sfida all'Emirates Stadium.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 21:57:00 GMT)

L'Arena : l'indiscrezione sul ritorno del programma in Rai - chi lo condurrà? Video : Una notizia che, se confermata, avrebbe del clamoroso: #L'Arena potrebbe ritornare su Rai 1. Il programma che è stato condotto per più di dieci anni da Massimo Giletti, è stato inaspettatamente cancellato nell'estate del 2017 su decisione del direttore generale della Rai Mario Orfeo, in quanto, a detta sua, avrebbe voluto dare alla domenica dell'ammiraglia di Viale Mazzini una nuova linea editoriale. E così, al posto del programma di politica ed ...

Volley - Andrea Anastasi nuovo CT del Belgio! Il Nano guida i Red Dragons - grande ritorno in Nazionale : Andrea Anastasi è il nuovo CT del Belgio. I Red Dragons, dopo l’ottimo quarto posto agli ultimi Europei (eliminarono l’Italia ai quarti di finale), cambiano la guida tecnica e si affidano al Nano che così sarà al comando di una Nazionale di Volley maschile per la quarta volta in carriera dopo Italia (bronzo olimpico a Sydney 2000 e vincitore degli Europei 1999), Spagna (clamoroso trionfo agli Europei 2007) e Polonia (che aveva ...