Il Principe Harry rinuncia all' accordo prematrimoniale | Con Meghan funzionerà

Meghan Markle e il Principe Harry : grandi fan di The Crown - la serie tv sulla famiglia reale : Sembra che tra i numerosi fan di The Crown , la serie tv che racconta le vicende del regno di Elisabetta II d'Inghilterra, ci sia anche qualche membro della Royal Family: il principe Harry e Meghan ...

'Una storia d'amore reale'. In arrivo un film sul Principe Harry e Meghan Markle : La storia d'amore tra il principe Harry e Meghan Markle diventa un film per la tv che sarà trasmesso in prima serata da Lifetime domenica 13 maggio, a sei giorni dal giorno del loro matrimonio. Lo '...

Fan dei One Direction contro il Principe Harry e Meghan Markle : "Offendono Liam Payne" : One Direction e Liam Payne al centro di un piccolo giallo sui social network, dopo l'esibizione del cantante britannico durante la giornata del Commonwealth. La causa è da ricercarsi in alcune ...

La gaffe reale di Meghan Markle con il Principe Harry fa il giro del mondo - sul web - : Non è passato inosservato lo sguardo divertito tra il principe Harry e la sua promessa sposa Meghan Markle durante le celebrazioni del Commonwealth Day dopo l'esibizione di Liam Payne, il cantante ...

Le sopracciglia alzate del Principe Harry (in direzione di Meghan Markle) scatenano un caso in Inghilterra : Durante le celebrazioni del Commonwealth Day - giornata che omaggia i 53 paesi dell'organizzazione intergovernativa - gli occhi erano puntati sulla più fresca coppia reale e le telecamere hanno catturato un momento diventato un caso sui media britannici. Alla fine della performance di Lyam Payne, il principe Harry ha alzato le sopracciglia, un gesto che ha fatto sorridere Meghan ed è stato interpretato da molti come derisione nei ...

Il Principe Harry insegna a Meghan la guida a sinistra : Con l’aiuto del suo fidanzato e futuro sposo Harry, Meghan Markle sta imparando a guidare a sinistra e utilizzando un’auto con il cambio manuale. Lo rivela il...

“Meghan - ma che fai?”. E allora Harry… la segue. Addio protocollo reale. Non solo l’ex attrice - anche il Principe - stavolta - ‘sgarra’. Subito immortalati : le foto sono già rimbalzate ovunque : Marzo è a buon punto e maggio sempre più vicino: cresce l’attesa per il 19, il gran giorno del principe Harry e di Meghan Markle. anche il mese corrente, però, è stato importante per l’ex attrice: come si mormorava, il 6 ha ricevuto il battesimo al St. James Palace per entrare a far parte della Chiesa Anglicana in vista del matrimonio con Harrry. La decisione della futura principessa sarebbe scaturita da un atto di rispetto ...

“Meghan ha perso il suo sorriso”. I dolori della futura duchessa a pochi giorni dal matrimonio con il Principe Harry. Il perché di ansie e paure che la tormentano lontano dai riflettori : Un matrimonio attesissimo, una popolarità crescente che l’ha resa in poco tempo una beniamina tanto dei sudditi inglesi quanto della regina Elisabetta, che stando ai tabloid non vede l’ora di accoglierla nella Royal Family. Apparentemente, un successo su tutta la linea per la bella Meghan Markle, pronta a convolare a nozze con il suo principe Harry e vivere una favola sulla falsariga di quella capita a Kate Middleton. O ...

Il Principe Harry e Megan Markle celebrano l'International Women's Day : ... visitando il Millennium Point, una sorta di "ente" che unisce scienza, tecnologia e apprendimento, aperto nel 2001. Harry e Meghan hanno partecipato a una serie di incontri per approfondire le ...

“Meghan Markle?”. Cheryl Cole - la ex fiamma di Harry - ha qualcosa da dire. A sorpresa - dopo anni e a pochissimo dal royal wedding - la popstar rompe il silenzio. Tenete a mente che per un po’ si è pensato che il Principe portasse proprio lei all’altare… : Harry e Meghan, il matrimonio attesissimo è sempre più vicino. Ci siamo quasi al 19 maggio e, senza fare troppi calcoli o guardare il calendario, lo si capisce dalla quantità di indiscrezioni che ogni giorno arrivano dal Regno Unito. È normale: in vista del grande giorno, la curiosità sui dettagli dell’evento aumenta e i rumor si fanno sempre più insistenti. Scopriamo così che qualche settimana prima delle nozze l’attrice ...