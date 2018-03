Il premiolino di Bruxelles alla Francia che non ha fatto nessuna riforma

huffingtonpost

(Di lunedì 19 marzo 2018) E ti pareva, si direbbe a Roma. La Commissione europea ha consegnato all'indebitatissima, "championne des dépenses publiques en zone euro", campionessa europea di spesa pubblica (quasi il 57% del pil) - come ri/conferma in un paper recente François Ecalle, ex magistrati della Corte dei Conti e ora animatore del think thank Fipeco (Finances publiques et économie) - un certificato di buona condotta contabile.Parigi, a differenza dell'Italia, di Cipro e della Croazia, che restano tutte nel girone dei paesi con "disequilibrio macroeconomico eccessivo" (non è il classico misuratore del deficit ma un nuovo indicatore finanziario creato dagli uffici dinel 2011, in piena crisi economica, per rendere più precisi i controlli sui conti, una sorta di "fine tuning" finanziario), fa un salto - almeno così scrive un soddisLe Figaro ...