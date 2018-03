Il «pillolo» per gli uomini | promosso il farmaco sperimentale

vanityfair

: Sesso: piu’ vicini a “pillolo” anticoncezionale per Lui - CHICAGO – Potremmo essere davvero vicini allo sviluppo di… - IlFattoNisseno : Sesso: piu’ vicini a “pillolo” anticoncezionale per Lui - CHICAGO – Potremmo essere davvero vicini allo sviluppo di… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) @stockadobe I test stanno dando risultati positivi e incoraggianti: la pillola anticoncezionale maschile potrebbe essere presto disponibile. Come la maggior parte delle pillole femminili, anche la versione per lui contiene una combinazione di ormoni: un androgeno come il testosterone e un progestinico. È conosciuta con il nome chimico di dimetandrolone undecanoato (DMAU), e le prime prove hanno dimostrato che una compressa al giorno sarebbe sicura ed efficace. Ilè stato sviluppato dai National Institutes of Health statunitensi, e in particolare dall’Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development che ha finanziato il trial. I ricercatori, che hanno presentato il loro studio a Chicago, dove è in corso Endo 2018, 100esimo meeting annuale dell’Endocrine Society, sostengono di essere riusciti a superare quegli ostacoli che finora avevano ...