Il partito dell’algoritmo | da Mosca a Pechino a Washington | sta arrivando anche a Roma?

(Di lunedì 19 marzo 2018) La vittoria di Putin non è solo un record per la quantità di voti plebiscitari raccolti. È una svolta nella dialettica istituzionale e dei poteri a livello globale. Si sta affermando unsovranazionale in cui confluiscono tutti gli oligarchi che fanno coincidere il loro potere con il dominio sugli algoritmi.Xi Jinping ha avuto la spinta per ratificare la sua ambizione di potere senza limiti temporali solo quando ha controllato l'intero sistema tecnologico cinese, facendosi assegnare, insieme ad altre 12 cariche apicali dello statoil ruolo di capo del sistema digitale.Un modo per affermare il suo controllo sull'algoritmo nazione, il nuovo dispositivo militare industriale che ormai governa la potenza di calcolo cinese e organizza le sue incursioni nei sistemi altrui. Putin non è stato da meno, anzi è stato il primo 5 anni fa, quando vide i ...