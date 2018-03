Il Parlamento italiano è il più filo-Putin di sempre

wired

(Di lunedì 19 marzo 2018) (Immagine: pixabay/CC) C’è il “Buon lavoro, presidente” di Matteo Salvini che d’altronde ricordiamo a spasso sulla piazza Rossa – in rigorosa diretta Facebook – o impegnato in dichiarazioni come “farei il cambio frae Renzi domani mattina” o Juncker o altri a scelta. Soprattutto, c’è un tweet di Giorgia Meloni che sfiora la più elevate vette della satira: “Complimenti a Vladimir #per la sua quarta elezione a presidente della Federazione russa. La volontà del popolo in queste elezioni russe appare inequivocabile”. Con buona pace del fatto che Vladimir Vladimirovič si sia designato presidente fino al 2024 in condizioni di deserto elettorale – non aveva sostanzialmente rivali né autentici candidati contro – rastrellando il 76,6% dei voti in condizioni che ricordano tutto fuorché un sistema democratico. D’altronde la democrazia in Europa è in difficoltà, il richiamo ...