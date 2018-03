Il nuovo Senato dalla prima seduta all’elezione del presidente

nuovo Parlamento - l'identikit di deputati e senatori al debutto : • M5S TRA LAUREATI E PASTORI Diversamente dal 2013, la valanga di parlamentari a 5 stelle viene dal mondo delle professioni e ha in media titoli di studio più alti e spesso sono laureati. Ma tra ...

Governo di minoranza prospettiva concreta : il nuovo regolamento del Senato lo permette : Nella storia della Repubblica i governi di minoranza sono stati sempre una possibilità remota, solo due casi: Governo Leone I (1963) e Governo Andreotti III (1976). Ma nella legislatura nata con il voto del 4 marzo, il Governo di minoranza potrebbe essere una possibilità concreta per uscire dall'impasse. Almeno sulla carta. Il nuovo regolamento del Senato, approvato in calcio d'angolo il 20 dicembre dell'anno scorso, di fatto ...

Un bug del Rosatellum complica la partenza del nuovo Senato : Si configurerebbe una situazione senza precedenti di caos istituzionale, e forse non si arriverà mai a un punto tale di involuzione della situazione politica. Ma è un elemento di cui tener conto. ...

Un bug del Rosatellum complica la nascita del nuovo Senato : L'avvio della XVIII legislatura si gioca sulle difficili alchimie delle intese politiche, che devono necessariamente mescolarsi e fare i conti con la stringente tabella di marcia delle scadenze istituzionali. Il prossimo appuntamento sul quale tutti puntano gli occhi è fissato per il 23 marzo, quando le Camere si riuniranno per eleggere i propri presidenti. Ma c'è un piccolo passaggio precedente, che in circostanze normali è ...

Dal senatore leghista di colore al direttore dell'ospedale di Palermo : ecco il nuovo Parlamento : Ma gli scranni di Montecitorio e Palazzo Madama ospiteranno anche perfetti sconosciuti o 'famosi' per motivi diversi dalla politica. Due veterinarie si accingono a prendere posto in aula: la ...

Come potrebbero essere il nuovo Senato e la nuova Camera : Roma, 5 mar. , askanews, Il Movimento Cinque stelle è il nuovo primo gruppo parlamentare al Senato con un minimo di 109 Senatori che possono ancora salire fino a 119. Secondo gruppo è la Lega con un ...

Usa di nuovo a rischio shutdown - Trump tradito da un suo senatore : LEGGI ANCHE ---> Cos'è lo shutdown e cosa provoca negli Usa e nell'economia mondiale LEGGI ANCHE ---> Stati Uniti, niente accordo sul bilancio: scatta lo 'shutdown'. Bloccati stipendi e attività ...

Usa : senatore repubblicano blocca voto - nuovo shutdown. Verso nuovo accordo bipartisan : Il Senato americano ha approvato nelle prime ore di venerdì, quando era già scattato lo shutdown, il disegno di legge che riaprirebbe gli uffici governativi per sei settimane e spianerebbe la strada ...

Senatore parla per sei ore e blocca voto. nuovo shutdown negli Usa - poi la situazione si sblocca : Nuovo stop degli uffici governativi negli Stati Uniti. Anche stavolta è colpa dello "shutdown", di cui abbiamo sentito parlare diverse volte negli ultimi anni. Chiusi parzialmente gli uffici, per la seconda volta in meno di tre settimane, dopo che al Senato non è stato possibile varare una nuova legge di spesa. Il precedente shutdown, lo scorso 20 gennaio, era durato tre giorni. Ma lo sto stavolta è durato solo poche ore, con ...

