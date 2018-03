Il nuovo Matrix Zak Penn svela alcuni segreti sul ritorno della saga delle sorelle

Matrix - un nuovo universo per il rilancio della saga al cinema : Esattamente un anno fa era uscita la notizia che la Warner Bros avesse intenzione di rilanciare la saga cinematografica di Matrix. Nonostante le perplessità e i timori dei fan della prima ora, lo studio cinematografico ha continuato la sua progettazione di questa nuova fase, alla cui supervisione è stato chiamato Zak Penn, già autore di cinecomic come X-Men, Avengers e di recente fra gli sceneggiatori di Ready Player One. Anche se ancora non ci ...