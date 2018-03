Il nuovo Android Auto sarà più comodo ma meno sicuro

LG Folder (LM-Y110) : immagini e caratteristiche del nuovo smartphone Android a conchiglia : LG Folder (LM-Y110) è il nome di un nuovo smartphone Android a conchiglia che il produttore coreano si appresta a lanciare sul mercato. Ecco le sue feature L'articolo LG Folder (LM-Y110): immagini e caratteristiche del nuovo smartphone Android a conchiglia proviene da TuttoAndroid.

Sfondi e suonerie di Android P disponibili al download : nuovo look per il vostro smartphone : Il Pixel Launcher e Google Markup non sono abbastanza? State tranquilli, adesso potete avere anche gli Sfondi e le suonerie di Android P, nonostante non abbiate un Google Pixel compatibile. L'articolo Sfondi e suonerie di Android P disponibili al download: nuovo look per il vostro smartphone è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

nuovo update per Apple Music su Android : Grazie a questa applicazione, chi ha attivato il servizio Apple Music , prova gratuita di 3 mesi, costo successivo 9,99' al mese, può ascoltare i brani in streaming, gestire le playlist, accedere ...

Carrefour lancia il nuovo volantino di marzo : ecco gli smartphone Android in offerta : Carrefour lancia il volantino "La migliore tecnologia in 20 rate a tasso zero", valido dal 9 al 16 marzo, che consente di chiedere il finanziamento a tasso zero per l'acquisto di un prodotto tecnologico. Siete curiosi di sapere quali sono gli smartphone in promozione? L'articolo Carrefour lancia il nuovo volantino di marzo: ecco gli smartphone Android in offerta è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Malware Android : scoperto il nuovo RedDrop - e il 36% degli utenti rischia con l’home banking : Un nuovo Malware Android chiamato RedDrop mette a rischio dati sensibili e credito degli utenti, mentre oltre 1 utente su 3 non è in grado di riconoscere un'applicazione bancaria falsa. L'articolo Malware Android: scoperto il nuovo RedDrop, e il 36% degli utenti rischia con l’home banking è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

OneNote per Android : disponibile un nuovo aggiornamento : Breve comunicato per informarvi che l’app di OneNote per Android ha da poche ore ricevuto un nuovo aggiornamento passando alla versione 16.0.9029.2079. Changelog ufficiale Alla riapertura, OneNote ricorderà le note a cui stavi lavorando e le visualizzerà direttamente. Correzione di bug e miglioramento delle prestazioni. Link al download OneNote (Free, Google Play) ?

Il rollout di Android 8.0 Oreo per Galaxy S8/S8 Plus è stato interrotto - nuovo firmware in sviluppo : Il rollout di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S8 e S8 Plus è stato interrotto per cause al momento ignote. Secondo quanto riferisce la fonte sarebbe in sviluppo un nuovo firwmare, che sarà rilasciato presto. G950FXXU1CRAP e G955FXXU1CRAP non sono più disponibili sui server Samsung. L'articolo Il rollout di Android 8.0 Oreo per Galaxy S8/S8 Plus è stato interrotto, nuovo firmware in sviluppo è stato pubblicato per la prima volta su ...

Sharp S3 è ufficiale - un nuovo Android One alla conquista del Giappone : Sharp S3 è stato ufficialmente presentato in Giappone come esclusiva, almeno per ora, dell'operatore Y!mobile: scopriamo caratteristiche tecniche, immagini, prezzo, disponibilità e colorazioni del nuovo smartphone Android One di fascia media, purtroppo privo di sensore di impronte digitali. L'articolo Sharp S3 è ufficiale, un nuovo Android One alla conquista del Giappone è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Un nuovo malware per Android potrebbe venire dai servizi segreti libanesi : Centinaia di gigabyte di dati sottratti e almeno cinquecento telefoni Android hackerati: una campagna di attacchi informatici ha tenuto sotto controllo giornalisti, militari e membri della società civile per sei anni. E gli indizi lasciati nei ventuno paesi interessati dai misteriosi hacker fanno risalire a un edificio del Direttorato libanese della sicurezza, secondo quanto denunciato dall’azienda di sicurezza informatica Lookout ...

Google Play Store mostra un nuovo tasto per provare subito le Android Instant App : Stando a quanto notato da un utente su Reddit, Google avrebbe introdotto un tasto Prova subito sul Play Store per le Android Instant App. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Play Store mostra un nuovo tasto per provare subito le Android Instant App è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Twitter sta provando un nuovo tasto di condivisione su Android in test lato server : Twitter sta testando un nuovo tasto di condivisione per la sua app Android. Si tratta di una modifica lato server, che al momento coinvolge un numero limitato di utenti. Il cambiamento porta una comoda riorganizzazione, lasciando alcune opzioni accessibili tramite menu in alto a destra e trasferendo quelle di condivisione sul nuovo pulsante. L'articolo Twitter sta provando un nuovo tasto di condivisione su Android in test lato server è stato ...

Ecco il primo trailer di Harry Potter : Hogwarts Mistery - il nuovo gioco in arrivo per Android : In Harry Potter: Hogwarts Mistery potrete vestire i panni di uno studente di Hogwarts, seguire le lezioni e calarvi nel magico mondo di Harry Potter: Ecco il primo video trailer, per questo gioco Android in arrivo nel 2018. L'articolo Ecco il primo trailer di Harry Potter: Hogwarts Mistery, il nuovo gioco in arrivo per Android è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.