Il Napoli soffre ma batte il Genoa | 1-0 e Juventus a meno due in classifica

Il Napoli soffre ma batte la Spal : decide Allan - la Juve resta dietro : Il Napoli cerca al San Paolo contro la Spal i tre punti necessari per continuare a sognare lo scudetto e tenere la Juventus al secondo posto della classifica: gli uomini di Sarri giocano la seconda...

La Juve soffre - ma batte il Chievo in nove. Bianconeri in testa - aspettando il Napoli : Con il minimo sforzo la Juve passa a Verona contro il Chievo e scavalca per una notte il Napoli al comando della classifica. Decide un violento destro nella ripresa di Sami Khedira e un colpo di testa di Higuain, ma pesano sull’esito finale della gara le decisioni del direttore di gara. Maresca sventola due cartellini rossi sotto il naso nella prim...

La Juventus soffre ma vince 1-0 a Cagliari : bianconeri a meno uno dal Napoli : La Juventus di Massimiliano Allegri soffre terribilmente contro il Cagliari di Diego Lopez, ma alla fine sfrutta una grande giocata di due dei suoi giocatori più ispirati, Douglas Costa e Bernardeschi per sbanacare la Sardegna Arena. Il gol della vittoria porta la firma dell'ex attaccante della Fiorentina su assist al bacio dell'ex esterno del Bayern Monaco, al minuto 74'. Proteste dei sardi per il fallo, in partenza ...