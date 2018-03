Il mondo degli sport invernali in lutto per la scomparsa di Ezio Fiandino

TV - Rai Scuola : “Digital World” esplora il mondo degli algoritmi : algoritmi, coding ed editoria digitale sono i piccoli post di sopravvivenza digitale proposti da “Digital World”, il programma di Rai Cultura condotto da Matteo Bordone in onda domenica 18 marzo alle 21.30 su Rai Scuola e in replica su Rai2 martedì 20 marzo in terza serata. Si comincia con “algoritmo”. Da dove deriva questa parola? Ha qualcosa a che vedere con un tale Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi? Risponde l’esperto di coding Alessandro ...

Salute : la carie colpisce nel mondo quasi il 100% degli adulti e il 60% degli under 16 : Oggi la carie è ancora la malattia più diffusa al mondo, colpisce quasi il 100% degli adulti e il 60% dei bambini sotto i 16 anni. Sembrerebbe banale ma la soluzione risiede semplicemente nella prevenzione: secondo gli specialisti dell’ANDI, l’associazione nazionale dentisti, una corretta igiene orale sin dalla prima infanzia centrata sulla spazzolatura profonda due volte al giorno, associata ad un dentifricio al fluoro e a visite ...

Cagliari Calcio : il club entra ufficialmente nel mondo degli eSports : Il Cagliari Calcio ha mosso i suoi primi passi verso il mondo degli sport elettronici, riporta Corrieredellosport.La squadra di serie A ha presentato Girolamo Giordano, 26 anni, in qualità di rappresentante del Cagliari alle competizioni su FIFA 18, il celebre titolo calcistico di EA.Il progetto è nato in collaborazione con Inferno eSports, tra le principali realtà italiane del settore eSports nonché affiliata a GEC - Giochi Elettronici ...

Sci di fondo - Coppa del mondo 2018 Falun. Federico Pellegrino primo degli umani alle spalle del “marziano” Klaebo! Bene De Fabiani : primo degli umani Federico Pellegrino, fuori categoria Johannes Hoesfjot Klaebo che vince anche l’ultima sprint della stagione, fa “settebello” di successi in questo format in questa annata, guadagna ulteriore terreno su Cologna nella corsa ad una Coppa del Mondo assoluta ormai assegnata ed è pronto a riscrivere la storia del fondo. Federico Pellegrino stavolta non ha potuto nulla contro il norvegese che è partito come un treno ...

Sci di fondo - Coppa del mondo 2018 Falun. Federico Pellegrino primo degli umani alle spalle del “marziano” Klaebo! Bene de Fabiani : primo degli umani Federico Pellegrino, fuori categoria Johannes Hoesfjot Klaebo che vince anche l’ultima sprint della stagione, fa “settebello” di successi in questo format in questa annata, guadagna ulteriore terreno su Cologna nella corsa ad una Coppa del Mondo assoluta ormai assegnata ed è pronto a riscrivere la storia del fondo. Federico Pellegrino stavolta non ha potuto nulla contro il norvegese che è partito come un treno ...

Fifa 18 : anche il Cagliari Calcio debutta nel mondo degli eSports! : Dopo Roma e Sampdoria un’altra squadra di Serie A, debutto nel mondo degli eSports: si tratta del Cagliari Calcio che ha annunciato oggi il tesseramento di Girolamo Giordano, conosciuto con il nickname di Infernoboy92. che sarà così il primo pro player del club isolano. Ecco il comunicato completo pubblicato sul sito ufficiale: L'articolo Fifa 18: anche il Cagliari Calcio debutta nel mondo degli eSports! proviene da I Migliori di ...

Cagliari - UFFICIALE : entra nel mondo degli eSports : Il Cagliari Calcio entra negli eSports. L'approdo del club nel mondo degli sport elettronici verrà presentato questo pomeriggio con un evento in diretta sulle piattaforme social ufficiali rossoblù. Nell'occasione verrà annunciato il videogiocatore professionista ...

Il Cagliari Calcio entra nel mondo degli eSports : La società rossoblu fa il suo ingresso nel mondo degli sport elettronici. Oggi alle 15 la presentazione della novità con un evento live sui canali social del club. L'articolo Il Cagliari Calcio entra nel mondo degli eSports è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del Calcio.

morto Stephen Hawking - uno degli scienziati più famosi al mondo - : Costretto alla sedia a rotelle a causa di una grave patologia, gli interessi di Hawking si focalizzarono soprattutto sulla scienza e sulla formazione dei buchi neri, applicando le teorie quantistiche ...

Corruzione : gip Messina - difficile penetrare nel complesso mondo degli appalti : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - Controlli amministrativi "spesso raggiunti dalla 'longa manus' della Corruzione e talvolta dalle mille accortezze degli autori di reato". E' quanto scrive il gip di Messina nell'ordinanza di custodia cautelare che all'alba ha portato all'arresto di sei persone nell'amb

Interazione tra due culture : influenza delle discipline ingegneristiche - sul mondo letterario degli ingegneri "elettrici" Sinisgalli e Gadda : ... Umanesimo e Scienza, un tempo parallele, in due rette intersecanti in un punto P d'incontro, colmando dunque un vuoto esistente tra l'uomo di pensiero, il filosofo, il cultore della scienza ...

L'iniziazione di un adolescente al mondo degli adulti : ... critica del mondo borghese, ambiguità e decadenza morale, trasgressione, erotismo; una letteratura infine imbevuta di psicologia e di psicoanalisi , scienza nata proprio in quegli anni e in quella ...

Biathlon - Coppa del mondo 2018 : le parole degli azzurri dopo il trionfo. Windisch : “Il biathlon italiano ha raggiunto il punto più alto” : Un trionfo straordinario, il primo nella storia della specialità: la staffetta mista azzurra è andata a vincere in Coppa del Mondo a Kontiolahti nel pomeriggio italiano. Andiamo a vedere leggere le parole dei protagonisti nel post gara alla FISI: c’è tanta esaltazione, com’è giusto che sia dopo un’impresa simile. Lukas Hofer: “Sono riuscito a fare una bella gara e quando sono uscito dal poligono in piedi mi sono detto: ...

Cosa andrà storto nell'accordo tra Corea del nord e resto del mondo? Le previsioni degli esperti : Quei dati ci serviranno anche come lente attraverso la quale il mondo potrà vedere la vera natura del regime, in netta contrapposizione con la maschera indossata durante i Giochi olimpici". Del ...