Il mercato attende di conoscere quale sarà la linea tracciata

Tim : prosegue rally in Borsa - mercato attende mosse Elliott : Milano, 9 mar. , askanews, Restano sostenuti i volumi in Borsa su Telecom Italia in un mercato che attende le prossime mosse di Elliott, il fondo attivista entrato nel capitale del gruppo telefonico, ...

Calciomercato Sampdoria - si attende l’annuncio di Dodò al Santos : i dettagli economici : La Sampdoria ha perso lo scontro dal profumo di Europa contro il Milan. I blucerchiati sono quindi stati raggiunti al sesto posto proprio dalla compagine rossonera ma già dal prossimo impegno, contro l’Udinese, la squadra di Giampaolo proverà a tornare al successo per continuare a sperare in un piazzamento europeo. Nel frattempo è tutto fatto per il passaggio di Dodò al Santos. Il terzino ex Inter e Roma nel fine settimana è sbarcato in ...

Calciomercato Torino - tutto fatto per il prestito di Boyè al Celta Vigo : si attende l’ufficialità : Calciomercato Torino – Il Torino ha definito la cessione di Lucas Boyè al Celta Vigo. L’attaccante argentino, dopo il doppio allenamento al Filadelfia di oggi, si è infatti recato nella sede del club granata di via Arcivescovado per firmare tutte le carte per il trasferimento a titolo temporaneo alla società spagnola. Chiuso dai vari Iago Falque, Berenguer, Niang e Liajic, Boyè, in comune accordo con il Toro, ha deciso di andare a ...

Calciomercato Bologna - fatta per Orsolini. Si attende l'annuncio : Bologna - Si attende a ore l'annuncio ufficiale del Bologna per l'acquisto di Riccardo Orsolini . Dopo i sei mesi trascorsi con l'Atalanta, l'esterno d'attacco mancino farà le visite mediche e poi ...

Dzeko al Chelsea?/ Calciomercato Roma - l’agente del bosniaco attende il visto per volare in Inghilterra : Dzeko al Chelsea? Calciomercato Roma: manca l’intesa fra il giocatore e i Blues, si continua a trattare. Continuano le trattative fra l’entourage del giallorosso e i londinesi(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:20:00 GMT)

DZEKO E EMERSON AL CHELSEA?/ Calciomercato Roma : il bosniaco attende il match con la Samp per l'annuncio? : DZEKO e EMERSON al CHELSEA? Calciomercato Roma: dovrebbe chiudersi nelle prossime ore l'operazione fra i giallorossi e i Blues. Il bosniaco vuole aspettare giovedi per l'annuncio?.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 11:24:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Rafinha : entro mezzogiorno si attende la risposta catalana (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: la compagine di corso Vittorio Emanuele attende una replica dal Barcellona per Rafinha(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 09:05:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Locatelli dice sì al Grifone : si attende l’ok rossonero (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il giovane centrocampista Locatelli, avrebbe detto sì alle avance del Genoa, ora si attende l’ok della dirigenza meneghina(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 11:40:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’11 gennaio in DIRETTA : Joao Mario saluta l’Inter? Napoli attende il “Si” di Verdi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra lunga giornata di Calciomercato invernale (giovedì 11 gennaio). Anche oggi seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane e dei principali campionati europei e gli spunti non mancano partendo da dove eravamo rimasti ieri. Uno è stato tra il Napoli (nella persona del ds Giuntoli) e l’agente di Deulofeu. Intesa di massima raggiunta per quanto riguarda l’ingaggio del ...

Calciomercato Napoli/ News - 28 milioni per Verdi : si attende la risposta del giocatore (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: il Chievo Verona lascia libero di andare in Campania Roberto Inglese, trovato il sostituto che accontenterebbe Rolando Maran.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 09:20:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 9 gennaio in DIRETTA : Napoli - si attende Verdi - Inter idea Schurrle ed il Milan pensa a Jankto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (martedì 9 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. L’Inter di Spalletti è ancora in fase di sondaggio avendo la necessità di riempire alcuni vuoti vedi la posizione di centrale difensivo e di trequartista. Per quanto ...

Calciomercato Inter/ News - si attende il Si del Barça per Deulofeu - ma il Napoli è in agguato (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime legate al mondo nerazzurro: non solo difesa, ma Luciano Spalletti vuole anche un attaccante che possa fare da vice all'argentino Mauro Icardi. Eder non convince.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 11:32:00 GMT)

Calciomercato Juventus - si attende la firma di Emre Can : cifre e dettagli del contratto! E su Darmian… : Calciomercato Juventus – Chiudere questo periodo di tour de force con una vittoria a Cagliari per non rovinare quanto di buono costruito: questa la richiesta di Allegri ai suoi ragazzi per la sfida di questa sera con i sardi, l’ultima prima della sosta. Il tecnico livornese chiede quindi un ultimo sforzo alla sua squadra prima di staccare la spina. Chi invece non potrà godersi le vacanze è la dirigenza bianconera, visto che siamo in ...

Calciomercato Napoli/ News - si attende i responsi su Milik e Ghoulam prima di muoversi (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: il procuratore di Simone Verdi blinda il ragazzo al Bologna, non partirà nella sessione di riparazione di gennaio.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 17:36:00 GMT)