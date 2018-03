Il grande furto d' arte realizzato col Kinect - articolo

Divario salariale tra uomini e donne - la denuncia dell'ONU : 'Il più grande furto della storia' - : Ogni nazione viene valutata su 4 parametri: salute, educazione, economia e politica che misurano la possibilità di accedere a cure mediche, di andare a scuola , di ogni ordine e grado, di lavorare e ...

