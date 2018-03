Il giallo del master | che non c' è | di Rocco Casalino

Benevento-Cagliari 1-2 - l’insostenibile leggerezza dell’essere (tifosi giallorossi) : Sappiamo bene come la vita del tifoso non sia una vita semplice poiché lo stato d’animo del supporter è irrimediabilmente condizionato dai risultati della domenica. Il dì di festa può diventare dì di catastrofe, i pomeriggi domenicali più mesti di quanto per loro natura già non siano e i lunedì mattina preda di incontrollabili disturbi dell’umore. Lo stadio, la pioggia, il seggiolino bagnato, il pullman, la trasferta, il vento, ...

Il giallo dei dischetti di plastica finiti sulle spiagge del Lazio : Roma, 19 mar. , askanews, Uno strano fenomeno ha colpito il litorale laziale che in questi giorni è stato invaso da migliaia di filtri che sembrano assomigliare alle cialde per il caffè ma in realtà ...

giallo in Usa - Premio Nobel Negishi vagava senza meta con il cadavere della moglie in auto : Nessuno ne aveva più notizie da una settimana, poi oggi la scoperta che ha lasciato di stucco la polizia locale. Gli agenti hanno trovato il professore Ei-ichi Negishi, 82 anni, Premio Nobel vinto nel ...

Il giallo dei messaggi anti Lega scomparsi dal blog del comico : Milano - Tredici anni di sermoni, invettive e comizi. Fiumi di 'inchiostro digitale' fluiti sul web sotto il mantello di uno dei blog più longevi e seguiti della rete italiana, beppegrillo.it. Da ...

Il giallo dei dischetti di plastica trovati sulle spiagge del litorale tirrenico : Da Capri fino alle coste della Toscana. Tutto il litorale tirrenico è invaso da centinaia di dischetti di plastica forati, simili a filtri, di cui è sconosciuta la provenienza. A lanciare l'ennesimo allarme in fatto di ambiente è l'associazione Clean Sea Life, un progetto co-finanziato dall'Unione Europea e nato con l'obiettivo di sensibilizzare il grande pubblico sulla quantità di rifiuti presenti in mare e sulle ...

Allerta meteo Emilia Romagna : codice giallo per temporali e stato del mare : Allerta di ventiquattro ore con codice giallo – dalla mezzanotte di oggi a quella di domani – per temporali su tutto il territorio dell’Emilia-Romagna e per lo stato del mare sulla costa Romagnola e del Ferrarese. E’ quanto deciso dalla Agenzia regionale per la sicurezza e la Protezione Civile. Nella giornata di domani, “l’ingresso di una perturbazione portera’ precipitazioni diffuse in intensificazione ...

Roma - lo spogliatoio del Barcellona voleva i giallorossi : Il Barcellona ha pescato la Roma nel sorteggio per i quarti di Champions League. Ed è proprio quello che voleva. Come scrive Sport , infatti, lo spogliatoio blaugrana sperava di vedersela con i giallorossi , l'alternativa era il Liverpool, .

Striscia - ancora un affondo all’Isola : spunta il “giallo” del cibo : Stasera Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) manda in onda la segnalazione di alcuni telespettatori a proposito dell

Roma-Shakhtar 1-0 - delirio all’Olimpico - giallorossi ai quarti : impresa Siviglia - il Manchester United a casa [FOTO] : 1/23 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Roma-Shakhtar dalle ore 20.45 La Diretta i giallorossi a caccia della rimonta : La Roma è chiamata questa sera all'Olimpico a ribaltare la sconfitta subita in Ucraina per 2-1. I giallorossi si qualificano vincendo per 1-0 o, nel caso di gol avversari, con almeno due gol di scarto,...

Omicidio Alessandro Neri : si indaga sulla Fiat 500 al centro del giallo : Due colpi di pistola da distanza ravvicinata, uno dei quali - esploso dietro la nuca - è stato fatale. Ci sono novità in merito all'Omicidio di

Roma-Shakhtar Donetsk - le probabili formazioni del ritorno degli ottavi di Champions League : giallorossi al completo - Under e Perotti in attacco insieme a Dzeko : Partita decisiva per la Roma, nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. I giallorossi sono chiamati a rimontare il 2-1 dell’andata. Un risultato maturato in rimonta, dopo che la squadra di Eusebio Di Francesco era stata in vantaggio per 1-0. De Rossi e compagni ora dovranno sfruttare la spinta dell’Olimpico, per ribaltare il confronto e proseguire la campagna europea, dopo la brillante ...

Striscia la Notiza/ Max Laudario e il giallo delle automobili "pubblicitarie" pagate e mai consegnate : Striscia la notizia torna questa sera lunedì 12 marzo, alle 20.40 su Canale 5. Ficarra e Picone presentano nuovi servizi e le tradizionali rubriche del programma.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 20:58:00 GMT)

“Purtroppo è morto”. Svolta nel giallo della scomparsa del bimbo. Il caso aveva tenuto con il fiato sospeso - ma non c’è stato niente da fare : l’arresto choc : Un’altra storia che purtroppo non ha avuto un lieto fine. I familiari hanno sperato e pregato fino all’ultimo ma la notizia è stata confermata dalla polizia. Dal 27 febbraio, uscito dalla casa della nonna per raggiungere quella del cugino, a un centinaio di metri, è scomparso nel nulla senza lasciare nessuna traccia da Las Hortichuelas, vicino ad Almeria, in Spagna. Gabriel Cruz, otto anni è stato ritrovato nel bagagliaio ...