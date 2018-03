Il futuro della Sinistra | E ora qualcosa di completamente diverso

Governo e futuro della Lega : la versione di Bobo - in 5 punti - : Salvini ha avuto una grande vittoria elettorale, adesso la trasformi in vittoria politica. Non sia una vittoria di Pirro, dialoghi con tutto il centrodestra'. Governo Lega-M5s missione impossibile '...

Governo e futuro della Lega : la versione di Bobo (in 5 punti) : In molti si interrogano ancora su quali siano le ragioni che portarono l'ex governatore della Lombardia, Roberto Maroni, a ritirarsi a vita privata senza ricandidarsi per il Pirellone. Uomo con una lunga esperienza di Governo, assai apprezzato anche al di fuori del centrodestra, Maroni sembrava una figura perfetta per dare impulso al rilancio del centrodestra in vista delle elezioni politiche. Sono state solo le divergenze con Salvini a ...

Uscita Yakuza Kiwami 2 in occidente confermata - indizi sul futuro della serie : Nel corso di un evento alla Gallery Nucleus in Alhambra, in California, SEGA ha annunciato che finalmente Yakuza Kiwami 2 - edizione remake del secondo capitolo della serie - uscirà in occidente entro la fine del 2018: e non solo, poiché il publisher ha anche parlato nel concreto del futuro della serie dopo Yakuza 6 The Song of Life, che arriverà nel nostro Paese nel corso di aprile ed è già disponibile da tempo in Giappone. Yakuza Kiwami 2 ...

Lyor Cohen - il responsabile musica di YouTube guarda al futuro con ottimismo : 'Inizia un'epoca d'oro della musica - grazie allo streaming' : 15 mar 2018 - L'ex-discografico ora responsabile del dipartimento musicale di YouTube ha condiviso il suo sguardo sul music biz nel discorso che ha tenuto al South by Southwest di Austin, uno dei più ...

“Ho deciso - lo faccio per Matteo”. La scelta di Elisa Isoardi che spiazza i fan. Le parole della giornalista sul futuro suo e di Salvini - già al centro delle discussioni sui social : Un risultato, quello arrivato dalla tornata elettorale dello scorso 4 marzo, che meglio di così per lui non si poteva davvero immaginare. In attesa di conoscere le dinamiche che porteranno alla formazione del nuovo governo e i partiti che saranno compresi nell’esecutivo, non si può infatti negare che tra i veri vincitori delle elezioni c’è sicuramente il leader della Lega Nord Matteo Salvini, che ha portato il partito ai suoi ...

Tappa nazionale della carovana 'Per il diritto all'acqua - per il diritto al futuro' : Lo faremo con ospiti del mondo della scienza e del diritto, e continueremo la serata con musica e interventi artistici. Programma: Dalle 17.00 T avola rotonda con Gaetano Azzariti, Paolo Cacciari, ...

Marotta : 'Io al vertice della Figc? Sogno per il futuro - ma rimango alla Juventus' - : Poi quello della Federcalcio è un Sogno che potrà realizzarsi più avanti', aggiunge Marotta ai microfoni di Premium Sport all'Allianz Stadium. Top 5, dai 5 Sensi ai 44 Gatti

Ciclismo - notizie rassicuranti sul futuro della BMC : I timori sul futuro e sulla possibile chiusura del Team BMC a fine stagione si stanno allontanando. Jim Ochowicz, manager della squadra rossonera, ha dato delle interessanti e promettenti novità, sia sul team che sui suoi corridori di punta come Richie Porte e Greg Van Avermaet. L’azienda BMC dovrebbe concludere la sua sponsorizzazione al termine di questo 2018 e Ochowicz è alla ricerca di nuovi partner con cui proseguire l’attività di una delle ...

'Elettrica - intelligente - sicura'. Daniele Schillaci - vicepresidente di Nissan ci illustra la visione della mobilità del futuro : TOKYO - La conferma era nell'aria. D'altra parte, alla vigilia di un cambiamento epocale per il mondo dell'auto, non è affatto facile trovare i successori di formidabili top...

Britannia 2 ci sarà? Il finale della prima stagione in onda su Sky : i dettagli sul futuro della serie : Gran finale di stagione questa sera su Sky per una delle sue produzioni originale: ma ci sarà un seguito? Britannia 2 dovrebbe esserci, almeno secondo quanto si evince dagli ultimi rumors relativa a quelli che per tutti potrebbe essere la nuova Game of Thrones, ma non c'è stato ancora un annuncio ufficiale. Proprio oggi, 12 marzo, su Sky Atlantic l'appuntamento è con il finale della prima stagione di Britannia in cui Cait è nelle mani di ...

Dal chirurgo della memoria alla guida turistica spaziale - a Torino e in Italia ecco i lavori del futuro : Nei prossimi anni i settori che offriranno maggiori opportunità di impiego sono quelli a più elevato contenuto tecnologico . Uno studio realizzato dall'istituto di ricerca FastFuture per conto del ...

Lutto nel mondo della politica : morta Rosy Guarnieri - ex sindaco e futuro parlamentare : ' Svariati i messaggi di cordoglio da tutto il mondo della politica, a partire dall'attuale sindaco di Albenga, Giorgio Cangiano , che ha dichiarato: ' Se anche con pensieri politici opposti a Rosy, ...

Elezioni - Cei : 'Il futuro governo sia al servizio della gente' : Bassetti - di andare a votare perché avevo paura di un flop e avrebbe voluto dire che la gente era disinteressata e lontana dalla politica. La gente ha votato e per questo ho espresso la mia gioia. ...