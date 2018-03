Il Festival-Var | la tecnologia salva gli arbitri

Festival dell’Oriente 2018 Bologna : come arrivare - biglietti - programma e info : Il Festival dell’Oriente 2018 torna a Bologna Fiere il 16-17-18 e ancora il 23-24-25 febbraio. Una occasione unica per immergersi nelle culture e nelle tradizioni di un Continente sconfinato. La manifestazione ha già riscontrato un enorme successo a Bari in ottobre ed a Padova nel mese di dicembre e a Milano. Dopo Bologna l’evento si sposterà a Torino e Roma. programma COMPLETO Festival dell’Oriente 2018 ...