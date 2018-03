Il dietologo Lemme senza freni | Le donne e i neri sono inferiori

ilgiornale

: RT @_DAGOSPIA_: IL DIETOLOGO ALBERICO LEMME: MENO DONNE IN PARLAMENTO? MEGLIO COSI’, GLI UOMINI SONO SUPERIORI - alystrega : RT @_DAGOSPIA_: IL DIETOLOGO ALBERICO LEMME: MENO DONNE IN PARLAMENTO? MEGLIO COSI’, GLI UOMINI SONO SUPERIORI - maqualecalma : RT @_DAGOSPIA_: IL DIETOLOGO ALBERICO LEMME: MENO DONNE IN PARLAMENTO? MEGLIO COSI’, GLI UOMINI SONO SUPERIORI -

(Di lunedì 19 marzo 2018) IlAlbericoè di nuovo al centro delle polemiche. Questa volta però non per i consigli sul dimagrimento ma per alcune opinioni, alquanto discubili, espresse a La Zanzara . Ospite della ...