Il CTE di Battlefield 1 non sarà più disponibile per PS4 e Xbox One

(Di lunedì 19 marzo 2018) DICE sta concentrando i suoi sforzi sul futuro episodio della serie di? Possibile, soprattutto dopo le varie notizie su quello che dovrebbe essere il nuovo capitolo,V: poco fa sono spuntati gli ultimi dettagli sulla probabile campagna e modalità co-op.Il fatto che la compagnia stia focalizzando le sue energie su un progetto futuro, si potrebbe pensare da quanto emerso su Reddit. Come riporta PlayStation LifeStyle, DICE ha confermato che il Community Test Environment (CTE) di1, da ora in avanti,solamente per PC e, quindi, non tornerà su PS4 eOne. Probabilmente, con questa mossa, il team vuole gestire al meglio le risorse in vista del nuovo capitolo dello sparatutto."Cerchiamo sempre di avere una parità tra le piattaforme, ma dobbiamo concentrare i nostri sforzi per il CTE sul PC al momento".Read more…