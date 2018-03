Il Cinecircolo Romano assegna ad Easy di Andrea Magnani il Premio Cinema Giovane

Blastingnews

(Di lunedì 19 marzo 2018) In tempi in cui il web inghiotte la fruizione filmica in un'ipertrofia di gusti ed emozioni che gonfia i circuiti secondo modalità che restano, però, maggiormente staccate dal confronto diretto delle idee, le rassegne dei cinefili riportano ilfra la gente, corroborando, attraverso conferenze e dibattiti, l'aggancio fra attori e registi ed il pubblico degli spettatori. Empatia e forza dei Cineforum Il, che dal 12 al 14 marzo ha presentato la XIV edizione del-Festival delle Opere Prime, quest'anno ha anticipato le candidature ai David di Donatello. Ha, infatti, inserito nella sua programmazione, già a fine gennaio 2018, una "cinquina" di titoli in seguito confluiti nelle nominations per la categoria Miglior Regista Esordiente degli Oscar italiani, la cuizione è prevista il 21 marzo nella serata dedicata da Rai1 alle 21.15. La rosa ...