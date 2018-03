Il Caos in Europa Tour di Levante arriva a Torino

Il seggio del voto estero nel Caos : ritardi e disagi. La lista +Europa denuncia : 'Gravi irregolarità' : "Siamo nel caos, un terzo dei seggi qui non è stato ancora aperto". A parlare è uno scrutatore di Castelnuovo di Porto dove si trova il Centro Polifunzionale della Protezione Civile in cui hanno sede ...

Il seggio del voto estero nel Caos : ritardi e disagi. La lista +Europa denuncia : "Gravi irregolarità" : "Siamo nel caos, un terzo dei seggi qui non è stato ancora aperto". A parlare è uno scrutatore di Castelnuovo di Porto dove si trova il Centro Polifunzionale della Protezione Civile in cui hanno sede i 700 seggi che compongono il Collegio per l'estero."Molti presidenti - racconta - non si sono presentati stamani e questo ha causato molti disagi. Adesso speriamo che, essendosi presentati molti volontari, vengano chiamati. Per ora ...

Tempesta Friederike sferza Europa : 8 morti e Caos nei trasporti : ... aggiungendo che il provvedimento dovrebbe durare "almeno tutta la giornata".Dopo aver paralizzato il traffico ferroviario nella parte occidentale della prima economia europea, la Tempesta Friederike ...

Il Nord Europa nella morsa della tempesta-uragano “Friederike” : Caos trasporti in Germania e Olanda : Il Nord Europa è stretto nella morsa della tempesta–uragano Friederike, che sta investendo con i suoi effetti anche Germania e Olanda. E’ caos per i trasporti pubblici: la circolazione dei treni, in Nordreno–Vestfalia, è stata sospesa, con un impatto importantesul trasporto sia di breve che di lunga tratta. Molti treni sono stati cancellati anche in Baviera. L’aeroporto Schiphol di Amsterdam ha sospeso oggi tutti i voli e ...

La Cina blocca l’import di rifiuti - Caos riciclo in Europa : L’Europa si sta intasando di imballaggi usati che la Cina non vuole più ricevere. Plastica, carta, metalli raccolti da milioni di europei, italiani compresi, fino a pochi mesi fa riempivano le navi verso la Cina. Ora il mercato europeo dei prodotti rigenerati è troppo piccolo rispetto all’offerta smisurata di materiali da riciclare. Così in tutta Europa e anche in Italia la rigenerazione rallenta e i magazzini si intasano di materiali che non ...

La tempesta Eleanor mette a dura prova l’Europa : vittime e feriti - venti fortissimi e Caos dei trasporti : Dopo aver imperversato su parte della Francia, provocando un morto e almeno 15 feriti, la tempesta Eleanor sta ora bersagliando la Corsica, dove sta alimentando due dei sei incendi attivi sull’isola. Le autorità hanno reso noto che tre persone sono rimaste ferite e oltre 1600 ettari di vegetazione sono andati distrutti. Questa mattina, quasi 11.000 utenze sono rimaste senza energia elettrica. Il traffico è stato sospeso negli aeroporti di ...

La tempesta Eleanor sferza il Nord Europa - Caos voli : Ha colpito l'Europa con tutta la sua violenza e venti superiori a 160 chilometri orari la tempesta Eleanor. In Francia una donna è morta sulle piste da sci per la caduta di un albero mentre si contano ...