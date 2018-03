Il 29 Aprile arriva in Italia sul 56 DTT Motor Trend il nuovo canale free Discovery Italia

Iliad : portabilità al via dal 2 Aprile e arrivano le prime accuse ai concorrenti : La portabilità del numero verso Iliad si aprirà il prossimi 2 aprile, data in cui verosimilmente sarà attivo il nuovo operatore telefonico italiano. L'AD Benedetto Levi accusa i concorrenti di ostacolare il gruppo francese. L'articolo Iliad: portabilità al via dal 2 aprile e arrivano le prime accuse ai concorrenti proviene da TuttoAndroid.

Bollette - ad Aprile arrivano i risarcimenti - ecco quanto ci sarà restituito : Per le Bollette a 28 giorni emesse dopo il 23 giugno 2017, l’Agcom ha trovato la soluzione che probabilmente tiene contenti tutti. Le compagnie telefoniche che sono state condannate a risarcire i propri clienti che hanno pagato di più con il meccanismo della fatturazione a 4 settimane ed i clienti che dovrebbero rientrare di quanto perduto. Tutte le compagnie infatti hanno presentato ricorso al Tar del Lazio contro l’ordine di restituire i soldi ...

GTA V Premium Edition arriva ad Aprile? : Secondo dei rumors, GTA V Premium Edition sarà disponibile a partire da Aprile, scopriamo insieme quali sono i contenuti che potrebbero essere inclusi in questa nuova edizione. GTA V Premium Edition: I contenuti La nuova edizione di GTA V prevista inizialmente per il 23 Marzo, slitta di un mese, uscendo dunque ad Aprile per le piattaforme Xbox One e PS4, di seguito vi riportiamo tutti i contenuti presenti al suo ...

Don’t Starve Mega Pack arriva nei negozi ad Aprile : 505 Games e Klei Entertainment sono lieti di annunciare che la versione retail di Don’t Starv Mega Pack, la quale include il gioco originale, multiplayer e tutte le espansioni, sarà disponibile nei negozi per PS4 e Xbox One a partire dal 20 aprile al costo di 29,99€. Don’t Starve Mega Pack arriva nei negozi Don’t Starve Together – Un’espansione multigiocatore stand-alone di Don’t ...

Google Pay dovrebbe arrivare in Francia in Aprile. Speranze per l’Italia? : Google Pay, che aveva debuttato come Android Pay, arriverà in Francia dal mese di aprile. Anche se manca ancora la conferma ufficiale, una banca francese starebbe preparando al lancio, ovviamente in collaborazione con Google. L'articolo Google Pay dovrebbe arrivare in Francia in aprile. Speranze per l’Italia? è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.