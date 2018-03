Il 20 marzo il nuovo libro di Papa Francesco dedicato ai giovani | ' Dio è giovane e ama le

Morirò da Re dei Maneskin - a marzo il nuovo singolo con il tour : Morirò da Re dei Maneskin è il nuovo singolo della band di X Factor 11 e arriverà in radio e in digital download venerdì 23 marzo. Ad annunciarlo ai fan sono gli stessi Maneskin che, nelle scorse ore, hanno rivelato la grande sorpresa in programma per i prossimi giorni. Dopo un post dubbioso che lasciava intendere molte novità senza specificarle, è stato comunicato che Morirò da Re dei Maneskin è il primo brano che verrà rilasciato dopo l'Ep ...

Che tempo che fa / Ospiti e diretta : Laura Pausini - il nuovo album non piace alla critica (18 marzo 2018) : Che tempo che fa, anticipazioni di domenica 18 Marzo: ecco tutti gli Ospiti di Fabio Fazio, da Laura Pausini a Giovanni Trapattoni, Antonio Albanese, Enzo Iacchetti ed Edoardo Leo...(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 20:22:00 GMT)

Nuovo indizio per Giovanna in Furore 2 : anticipazioni puntata 18 marzo : Un Nuovo indizio per Giovanna e tutto potrebbe cambiare nel Nuovo episodio di Furore 2 in onda oggi, 18 marzo, su Canale 5. Nonostante gli scarsi ascolti registrati dal programma sembra proprio che Mediaset sia intenzionata a portare avanti la messa in onda alla domenica sera fino alla fine quando poi dovrebbe essere Ultimo a prendere il suo posto, salvo cambiamenti. Saro e Giovanna sono ancora al centro delle trame di questa seconda stagione ...

Ascolti tv - sabato 17 marzo 2018 : Maria De Filippi batte di nuovo la Carlucci : Ascolti tv di sabato 17 marzo 2018: chi ha vinto tra C’è posta per te e Ballando con le stelle? Gli Ascolti tv di sabato 17 marzo 2018 parlano chiaro: nella seconda sfida tra C’è posta per te e Ballando con le stelle a vincere è ancora una volta Maria De Filippi. Ieri sera, infatti, […] L'articolo Ascolti tv, sabato 17 marzo 2018: Maria De Filippi batte di nuovo la Carlucci proviene da Gossip e Tv.

Torna 'The Voice of Italy' su Raidue dal 22 marzo ed è tutto nuovo : Torna in televisione il talent show musicale di 'Rai 2': 'The Voice of Italy' e nella nuova versione che il direttore di Raidue Andrea Fabiano ha chiamato 'della restaurazione', i quattro coach ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps lancia un nuovo mutuo (oggi - 16 marzo) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sopra quota 3,5 euro ad azione. La banca lancia un nuovo mutuo casa. Ultime notizie live di oggi 16 marzo 2018(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 06:13:00 GMT)

Andrea Amarù in radio dal 19 marzo con il nuovo singolo “Negli occhi miei” : ALL MUSIC NEWS Andrea Amarù in radio dal 19 Marzo con il nuovo singolo “Negli occhi miei” Molte volte, in un rapporto di coppia, si sottovalutano i sintomi che nella maggior parte dei casi tendono invece a svelare quelle che poi risultano essere le vere cause dei problemi. Così facendo la crisi magari passa per un po’, ma basta poco perché ritorni, magari più forte e devastante di prima, ed è proprio questo il tema che cerca di ...

Luca Seta : dal 16 marzo esce il nuovo album 'Ricomincio da qui' : L'EP racchiude 12 brani inediti e sarà disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e sulle piattaforme streaming. Ad anticipare l'album il singolo omonimo, scritto dal cantautore insieme ...

Roma. Il 17 marzo si parla della Carta e del nuovo Statuto della città : L’appuntamento è in viale Castrense, all’angolo con via San Severo, dove dalle 10 di sabato 17 marzo, in occasione della

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Usa : Trump caccia Rex Tillerson - Pompeo nuovo Segretario Stato (14 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Usa, Trump caccia anche Rex Tillerson, Mike Pompeo è il nuovo Segretario di Stato, Gina Haspel prima donna alla guida della Cia (14 marzo 2018)(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 17:25:00 GMT)

Expert lancia un nuovo volantino : “Tecnosconti di primavera” dal 19 marzo : Expert lancia un nuovo volantino, caratterizzato dallo slogan "Tecnosconti di primavera", con all'interno un sacco di prodotti tecnologici, molti dei quali smartphone, in offerta dal 19 marzo al 4 aprile 2018. L'articolo Expert lancia un nuovo volantino: “Tecnosconti di primavera” dal 19 marzo proviene da TuttoAndroid.

Erodoto Project : sabato 17 marzo il nuovo concerto : Tutto pronto per la nuova data di Erodoto Project. La formazione jazz ideata da Bob Salmieri, già autore nel gruppo storico Milagro Acustico, è pronto per far rivivere a Roma il suo jazz-mediterraneo. E' un Jazz dall'anima latina quella che si respira nel disco di esordio STORIES uscito l'anno scorso per l'etichetta Cultural Bridge. Il disco pioniere della band Scritto a quattro mani con Alessandro De Santis- pianista dell'esemble- ...

Quinta puntata di È arrivata la felicità 2 del 13 marzo - anticipazioni e video anteprima : nuovo look per Angelica : Su Rai1 martedì 13 marzo, è di scena la Quinta puntata di È arrivata la felicità 2, la fiction con Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi . Nei precedenti episodi abbiamo visto come l'argomento della malattia di Angelica sia entrato nel vivo: dopo che i suoi famigliari hanno appreso la triste notizia, la donna cerca di non darsi per vinta. Con un tono brillante, a metà tra il dramma e la commedia, la serie affronta la tematica cercando di ...

TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse : Potenza - sisma M 2.2 a San Chirico Nuovo - ore 10 : 05 - 13 marzo 2018 - : TERREMOTO OGGI, 13 marzo 2018: un TERREMOTO di magnitudo 2.2 sulla scala Richter si è verificato in provincia di Potenza. Scossa pure ad Amatrice, in