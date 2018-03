I viaggi della speranza o della disperazione | 16 ore in bus per fare il concorso-Il

#ForumAutoMotive 2018 : un viaggio tra passato - presente e futuro della mobilità : La passione per le quattro, due e più ruote sarà il perno centrale anche della prossima edizione di #ForumAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore in programma a...

"Il lungo ed affascinante viaggio della ricerca sulle cellule staminali" : a Modena incontro con gli studenti delle scuole superiori : ... l'evento consolida con la decima edizione la sua dimensione internazionale, raggiungendo il numero record di 10 paesi europei coinvolti, a testimonianza del crescente interesse verso la scienza e la ...

Douz e Tozeur : viaggio alla scoperta delle Oasi e del maestoso deserto della Tunisia [GALLERY] : 1/27 ...

Spazio : l’Ultima Thule di New Horizons - la sonda della NASA prosegue il suo viaggio oltre Plutone : Un’isola leggendaria situata in una remota zona del nord della Terra: si tratta di Thule, citata per la prima volta dal geografo greco Pitea nel IV secolo a.C., il cui mito si è poi accresciuto nella tarda antichità e nel medioevo. Diventata nell’immaginario collettivo il simbolo di un luogo estremamente lontano, ai confini del mondo, Thule ora conquista lo Spazio grazie a New Horizons. Ultima Thule, infatti, è il nome provvisorio che gli ...

Immaturi – Il viaggio : cast - trama e curiosità della pellicola con Raoul Bova : Una commedia leggera diretta da Paolo Genovese che segue il filone inaugurato con il primo film Immaturi: va in onda venerdì 16 marzo alle 21.10 su Canale 5 Immaturi – Il viaggio. Questa pellicola ha fatto sì che si conoscessero sul set Raoul Bova e la giovane attrice spagnola Rocío Muñoz Morales che, da lì in poi, hanno fatto anche coppia fissa nella vita. LEGGI: Verissimo, Rocío Muñoz Morales: “Mi ha ferito essere ...

Cucciolo muore su un volo della United Airlines. "La crew aveva ordinato di farlo viaggiare nella cappelliera" : Un Cucciolo di bulldog francese di 10 mesi è morto su un volo della United Airlines. Lo staff aveva costretto i proprietari a farlo viaggiare nella cappelliera, rassicurando sul fatto che non ci sarebbero stati pericoli, ma una volta atterrati Papacito - il nome del cane - aveva smesso di respirare. Lo racconta su Facebook una passeggera, June Lara, che ha riportato quanto accaduto in quel viaggio di tre ore, da Houston a New York. " Il ...

Pasta in tutte le salse e case vacanza : un viaggio culinario lungo lo stivale per (ri)scoprire i sapori tipici della tradizione : L’Italia vanta una tradizione culinaria apprezzata a livello internazionale e questa è una delle ragioni per cui milioni di turisti provenienti da tutto il mondo vengono nel nostro paese per trascorrere le vacanze, inoltre il 2018 sarà un anno particolarmente dedicato a questo importante aspetto della vita culturale del nostro paese grazie all’Anno del Cibo Italiano promosso dai Ministri Dario Franceschini e Maurizio Martina. Per questo, ...

Migrazione sanitaria : in viaggio per guarire - focus sui “pendolari della salute” : Profit al servizio del non profit per alleggerire i gravissimi disagi vissuti dai “pendolari della salute”, ovvero i malati costretti ad attraversare l’Italia per ricevere cure adeguate o sottoporsi ad interventi chirurgici. Venerdì 20 marzo a Milano si terrà il convegno “La Migrazione sanitaria, un fenomeno in crescita. UBI Banca e CasAmica, un incontro di valore”, dedicato al circolo virtuoso attivato dall’associazione CasAmica Onlus e da UBI ...

“Buon viaggio capitano” - il ritorno in campo della Fiorentina nel nome di Astori : Un ultimo saluto commovente, unico, memorabile. Sono in trentacinquemila al Franchi per un nuovo grande abbraccio a Davide Astori, il capitano per sempre che se ne è andato una settimana fa, quando lo hanno ritrovato senza vita a Udine, nel suo letto in albergo. Un silenzio surreale, totale, fatto di dolore e di rispetto ha accompagnato l’ingresso ...

viaggio della speranza per guarire dalla leucemia - recuperati in mare tre fratelli libici : Un piccolo gommone nel mare scuro della notte. A bordo 200 litri di benzina e tre giovani uomini, tre fratelli. Uno, il più piccolo, si chiama Allah, non ha ancora 14 anni ed è malato: ha la leucemia. Ieri i tre fratelli, libici originari di una piccola città a sud di Tripoli, sono partiti dalla Libia, da soli, su quel piccolo gommone affrontando ...

ANTHONY GENOVESE/ Chi è? Un viaggio intorno al mondo partendo della Calabria (Masterchef Italia 7) : Lo chef ANTHONY GENOVESE nelle cucine di Masterchef Italia per l’attesa finale. Stile di cucina unico e affascinante con piatti divisi tra innovazione e tradizione.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:53:00 GMT)

Coree - un viaggio nell'invisibile della Zona Demilitarizzata : Goseong , askanews, - L'autobus è pieno di giornalisti di tutto il mondo e la guida ci prepara al viaggio: un itinerario attraverso la provincia sudcoreana di Goseong per arrivare alla Zona Demilitarizzata che precede e isola il confine con la Corea del Nord.Un ...