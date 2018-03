I venditori si accaniscono su Old Mutual

I venditori si accaniscono su Aurubis : Si muove in profondo rosso il produttore tedesco di rame , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,06% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in ...

I venditori si accaniscono su Hera : Si muove in profondo rosso l' azienda multiservizi , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,53% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Hera rileva un allentamento ...

I venditori si accaniscono su A.S. Roma : Aggressivo avvitamento per A.S. Roma , che tratta in perdita del 6,38% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di A.S. Roma è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale ...