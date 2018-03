I riti magici per l’equinozio di Primavera

vanityfair

(Di lunedì 19 marzo 2018) Per un po’ è tornato il freddo, ma astronomicamente parlando sta cominciando la. Il momento esatto sarà alle 17.15 del 20 marzo 2018: no, non il 21, perché non dipende dal calendario, ma dal cielo. L’equinozio si verifica quando il sole è allo zenit dell’Equatore, in posizione perpendicolare all’asse di rotazione della Terra, e segna il giorno in cui le ore di luce e quelle di buio sono le stesse, e a partire dal quale (in questo caso) nell’Emisfero Boreale inizia la metà luminosa e più bella dell’anno. Un momento di rinascita, che nell’antica Roma e in Mesopotania coincideva con i festeggiamenti del capodanno, e che celebravano già gli antichi Egizi con una festa – Sham El Nessim – legata alla fertilità della terra. Per l’occasione già 4700 anni fa alle divinità si offrivano pesce, lattuga e cipolle e ci si riuniva ...