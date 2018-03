I padri eccezionali del mondo animale a partire dal papà-mamma | il cavalluccio

vanityfair

: Oggi avete tutti padri eccezionali. Mi fa piacere per voi. - dillo_alla_luna : Oggi avete tutti padri eccezionali. Mi fa piacere per voi. -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Severo, affettuoso, taciturno o pronto a farsi in quattro per la famiglia. Ilresta sempre il, qualunque sia il suo carattere. E ogni figlio conosce a menadito pregi e difetti del suo babbo. Ma come sono inel regno? Esistonoamorevoli che si prendono cura dei figli? O ancorache in realtà sono «tate perfette» o che siano tanto coraggiosi da infilarsi in «sala parto»? Nel giorno in cui si festeggiano tutti i, ecco chi sono ipiù premurosi del regno. E sì, vi stupiranno decisamente.EROICI Il titolo di-eroe spetta sicuramente al più noto tra gli abitanti dell’Antartide: il pinguino imperatore (Aptenodytes forsteri). Quando la femmina depone l’uovo, lo consegna al suo compagno e torna in mare aperto. Si ripresenterà solo dopo due lunghi mesi. Così, il maschio rimasto solo si prende cura dell’unico uovo per 65 giorni ...