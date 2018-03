I Maneskin pubblicano il nuovo singolo Morirò da re In arrivo l' album

huffingtonpost

: RT @jetblackhmari: Comunque uno non si può allontanare un attimo dai social che sti stronzi pubblicano cose #Maneskin NON MI FATE VIVERE - Checkwsel : RT @jetblackhmari: Comunque uno non si può allontanare un attimo dai social che sti stronzi pubblicano cose #Maneskin NON MI FATE VIVERE - jetblackhmari : Comunque uno non si può allontanare un attimo dai social che sti stronzi pubblicano cose #Maneskin NON MI FATE VIVERE -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Si intitola "Morirò da re" ildei, il gruppo che ha conquistato X-Factor e non solo. Primo inedito in italiano, il brano anticipa l'e sarà in rotazione in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 23 marzo, ed è da oggi in preorder su iTunes e presave su Spotify.Dopo aver scalato le classifiche con il loro primo inedito "Chosen", certificato disco di platino (sia ilche l'omonimo EP, pubblicati da Sony Music), che ha raggiunto milioni di streaming e più di otto milioni e mezzo di visualizzazioni su VEVO/YouTube, ipresenteranno "Morirò da re" per la prima volta live durante il concerto di Milano del 21 marzo.