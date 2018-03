“I ladri!” Solo in casa si nasconde nell’armadio Impaurito | attende che gli intrusi

caffeinamagazine

(Di lunedì 19 marzo 2018) Rex oltre che un nome per un pastore tedesco sembra quasi una garanzia. Proprio come il suo eroico omonimo televisivo, questo cagnone meraviglioso di due anni, si è reso protagonista di un’incredibile vicenda di coraggio e determinazione salvando la vita a Javier Mercado, suo proprietario sedicenne. Il cane, lottando strenuamente contro dei banditi, è riuscita ad avere la meglio ma non senza conseguenze. No, non è la trama dell’ultima puntata del telefilm “Il commissario Rex”, appunto, ma una storia tutta vera che arriva dalla periferia di Seattle, negli Stati Uniti. Ma partiamo con ordine. Dei ladri in pieno giorno, dopo aver spaccato i vetri dell’abitazione dei Mercado, hanno iniziato a razziare tutto quel che potevano. Per la paura, l’adolescente si è rinchiuso in un armadio del primo piano mentre Rex si è lanciato contro i malviventi, azzannandoli. “Ho iniziato a sentire ...