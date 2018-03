I Griffin | Stewie rivela la sua vera voce Video

blogo

(Di lunedì 19 marzo 2018) Per 19 anni (e sedici stagioni) lo abbiamo sentito -nella versione originale- con un accento inglese ben diverso da quello americano del resto della sua famiglia. Ma, uno dei personaggi più amati del cartoon di Seth MacFarlane, ha in tutti questi anni nascosto a chiunque la sua. Quale occasione migliore per sentirla se non un episodio interamente dedicato a lui?Ie lo psicoterapeuta Nell'episodio "Send in, please", andato in onda negli Stati Uniti il 18 marzo 2018 (ed il primo nella storia dello show ad essere andato in onda senza interruzioni pubblicitarie), assistiamo "in esclusiva" ad una seduta del giovanedal suo psicoterapeuta, doppiato da Ian McKellen. Numerosi gli argomenti affrontati, in primis la sessualità di(che per la prima volta ammette di essere fluido), ma la gag più divertente è legata propria alla ...