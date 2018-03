I dati di Facebook manipolati | quando l' utente del web diventa una merce

Rubati i dati di 50 milioni di utenti Scandalo affonda Facebook : -5% in Borsa : Apertura con tonfo per il titolo di Zuckerberg. «Preoccupazione» espressa dal premier britannico Theresa May

Facebook - Trump e Cambridge Analytica : perché è a rischio la sicurezza dei nostri dati : Il social network sta svolgendo verifiche interne per capire da chi sarebbe partita la fuga di informazioni verso Cambridge Analytica, una società di analisi dei dati diventata nota per aver collaborato alla campagna elettorale di Donald Trump. Violati i profili di 50 milioni di persone ...

Facebook sospende Cambridge Analytica : i dati di 50 milioni di utenti per influenzare le elezioni Usa : Facebook sospende Cambridge Analytica: i dati di 50 milioni di utenti per influenzare le elezioni Usa La società, dopo aver studiato i profili del social network, ha inviato pubblicità mirate: ha così influenzato il voto a favore di Trump e dei repubblicani? Continua a leggere L'articolo Facebook sospende Cambridge Analytica: i dati di 50 milioni di utenti per influenzare le elezioni Usa proviene da NewsGo.

Facebook sospende Cambridge Analytica : ha usato i dati di 50 milioni di utenti per influenzare le elezioni americane : Facebook ha annunciato di aver sospeso il profilo di Cambridge Analytica, una nota e discussa, compagnia di analisi dati inglese. Sono stati sospesi anche i profili dell’azienda madre Strategic Communication Laboratories e quelli dello psicologo dell’università di Cambridge Aleksandr Kogan e del capo di Eunoia Technologies, Christopher Wylie. “Nel ...

