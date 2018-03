I D R Pikes Peak | l’elettrica da corsa di Volkswagen – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 marzo 2018) Il futuro della mobilità del gruppopassa per l’elettrico. Non farà eccezione a questa regola neppure il Motorsport, come dimostra il prototipo appena svelato dalla casa di Wolfsburg: si chiama I.D. R, e come dice il nome è stato ideato per correre la cronoscalata forse più famosa al mondo. Quella che si tiene sulle Montagne Rocciose, vicino a Colorado Springs, lungo un percorso di 19,99 km dai 2.800 metri della partenza fino al traguardo a quota 4.300 metri. Vw partecipò per l’ultima volta trent’anni fa con una Golf bimotore da 652 Cv, mancando la vittoria per un soffio. “E’ ora di regolare i conti in sospeso”, ha spiegato il direttore diMotorsport Sven Smeet, facendo riferimento proprio a quell’episodio. L’attuale record tra i prototipi elettrici è di 8 minuti e 57,118 secondi, ottenuto dal pilota ...